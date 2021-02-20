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社會 社會焦點 保障人權

遭渣男下藥未戴套性侵　美髮師怕染愛滋崩潰...法官判賠73萬

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女子喝下柳橙汁後竟被性侵得逞。（圖／免費圖庫pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市蘇姓男子3年前9月20日晚上，帶著摻有FM2毒品的柳橙汁到女子小春家聊天，蘇男趁小春喝下後昏迷性侵得逞，小春清醒後觀看監視器才得知殘酷真相，憤而提告，而且擔心蘇男未戴保險套，自己會有愛滋病之慮，不但工作、生活受到嚴重影響，還罹患創傷後壓力症候群，台中高分院判決蘇男應賠償小春73萬3790元。

蘇男原本邀鄰居一起到從事美髮業的小春家聊天，但鄰居有事，蘇男於是帶著2瓶柳橙汁前往，其中1瓶摻有氟硝西泮（即俗稱FM2）第三級毒品，小春喝下後不久，毒品發揮作用，意識陷入模糊，蘇趁小春無力反抗之際，扶進房間強制性交得逞，小春甦醒後，察覺有異，觀看監視器畫面，得知內情並憤而提告，法院一審依強制性交罪判處蘇男7年4月。

小春表示，發生此事後，她擔心感染愛滋病，還到醫院進行預防性治療，且愛滋病投藥後，不但有潛伏期，還需門診追蹤，造成身心受創，無法工作，患有創傷後壓力症候群。

台中高分院審酌案情，判處蘇男應賠償醫療費1萬300元、工作損失2萬3490元、精神慰撫金70萬元，總計73萬3790元，扣掉小春已申請犯罪被害人補償金31萬8215元，所以，蘇男得再賠償41萬5575元。

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