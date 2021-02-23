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「整形皇后」遭閨蜜爆逼簽本票、欠錢不還　提告妨害名譽贏了！

記者劉昌松／台北報導

「整形皇后」藝人顧婕的張姓閨蜜PO文，並向媒體爆料稱，顧婕與前男友逼她簽鉅額本票，稱自己與顧婕有債務糾紛。顧婕認為，張女所言不實，去年4月14日在友人、律師陪同下赴台北地檢署，提告妨害名譽。對此，北檢今（23日）偵結全案，依加重誹謗罪嫌，將張女起訴。

▲▼整形皇后顧婕。（圖／翻攝顧婕臉書）

▲顧婕去年遭爆，積欠閨蜜錢，逼對方簽本票。（圖／翻攝顧婕臉書）

回顧事發經過，當時張女向媒體爆料稱，自己原本受僱於顧婕的林姓男友公司，但卻遭欠薪半年，顧婕還向她借款12萬元，無奈離職當天，顧婕竟以聚餐為由，找來一群兄弟，設局逼她簽下本票，而她也指控，借款加上欠薪、她幫公司代墊之金額，顧婕與男友共積欠她97萬。

另外，張女也曾於臉書PO文提及欠錢、逼簽本票一事，並稱顧婕「過氣藝人」、「蛇蠍心腸」、「忘恩負義」、「為了錢不擇手段」等語，其友人黃姓男子也在下方留言「垃圾」。

▲▼顧婕北檢提告妨害名譽。（圖／記者羅志華攝）

▲顧婕赴北檢按鈴提告。（資料照／記者羅志華攝）

事後，顧婕在友人「水哥」及律師陪同下，2020年4月14日赴北檢提告張女妨害名譽。顧婕否認自己與張女有借貸關係，表示，是張女有欠「水哥」錢，當時邀約張女外出用餐，是為了要替「水哥」調解債務，且並無簽本票、找兄弟一事，張女提及的林男並非她的男友，僅是她的工班友人；她喊冤，本來只是居中協調，怎料「公親變事主」，遭張女抹黑。

「水哥」也表示，張女自2018年起，對他陸續欠下300多萬債務，本票是協調後，張女自願簽的，但至今仍未兌現，絕沒有強迫情事。不過，張女在挨告後曾表示，她所爆料的內容全都有證據，將待司法程序走到一定階段後，公開向社會大眾澄清。

對此，北檢今偵查終結，認為張女爆料內容，以及其與友人的PO文、留言，涉及加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，因此將張女等人起訴。

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