民進黨：「國民黨核定」藻礁蓋天然氣接收站　現挺公投掩護核四重啟

▲台北市議員、民進黨發言人簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨召開記者會支持大潭藻礁公投連署一事，民進黨發言人簡舒培23日表示，當年支持在藻礁上蓋天然氣接收站的是國民黨，現在跳出來說要支持藻礁公投的，也是國民黨，「民進黨政府已經修正當年錯誤，繞過藻礁棲地」。

簡舒培說，民進黨政府已經修正當年的錯誤，繞過藻礁棲地，以友善海洋生態的方式重新設計，國民黨突然說要支持藻礁公投，背後的動機到底是什麼？

簡舒培表示，國民黨沒有告訴大家的第一個事實，就是大潭發電廠「第三座天然氣接收站投資計畫」，是在2015年2月，由國民黨執政時期所提出，並在同年9月核定，在桃園觀塘工業港興建第三座接收站，當時興建計畫的面積是232公頃，碼頭就是要填土做在大潭藻礁區上。

簡舒培說，民進黨執政後，為了保護藻礁，在許多專家與保育團體共同協助下，2018年針對三接工程計劃提出修改計畫，不但把建設移開藻礁棲地，整個開發範圍也縮減為國民黨規劃的十分之一，留下必要的23公傾，而且只使用18年前已經填地完成的區域建造，不新填地，不影響裸露藻礁區的現況。

▲藻礁上蓋天然氣站，藍綠政策對照圖。（圖／翻攝自Facebook／民進黨中央黨部）

簡舒培表示，民進黨政府和地方、以及關心藻礁的團體討論後所提出的新方案，就是把面積縮小到十分之一，且避開藻礁區，就是希望能夠因應能源發展，又能兼顧藻礁的保護，不能跟國民黨時期的方案同日而語。

此外，簡舒培指出，第二個事實是，大家可能沒有注意到，今年的8月28日，國民黨早已默默排定「重啟核四」的公投案，現在他們透過包含美豬公投、公投綁大選，甚至現在要支持協助藻礁公投，目的就是想要用公投的案海，掩蓋重啟核四的公投案通過。

簡舒培表示，國民黨為了重啟核四，讓台灣再次籠罩在核電的高度風險下，這幾年來，民進黨政府努力落實2025非核家園、推動能源轉型，國民黨都會使出烏賊戰術，不管是太陽能光電、離岸風電，或是燃氣發電國民黨通通反對。

簡舒培強調，當年支持在藻礁上蓋接收站的是國民黨，現在跳出來說要支持藻礁公投的，也是國民黨，國民黨背後的動機，就是切斷所有台灣能源轉型的道路，掩護核電幫「重啟核四」。