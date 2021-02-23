粉紅兔兔也戴口罩萌爆！最新「6大卡通口罩」登場　只有7-11買得到

▲7-11推出最新6大肖像口罩。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

7-11又有最新口罩了！7-11這次一口氣推出最新6大限定肖像口罩，Hello Kitty、角落小夥伴、拉拉熊、LOCK小將、OPEN小將和卡娜赫拉等等可以一次收集，其中印在口罩上的粉紅兔兔還戴上口罩，療癒到不行，喜歡這些肖像的粉絲一定要收藏。另外全家則是推出全新2款航海王口罩，各限量25萬份，絕對不能錯過。

為慶祝7-11第6000間鳳儀門市新開幕，7-11於2/24～3/1推出「開心花慶祝6000店」活動，其中最新推出6大肖像限定口罩，包括角落小夥伴、卡娜赫拉、拉拉熊、Hello Kitty、LOCK小將以及OPEN小將。

少女一看到就馬上尖叫的Hello Kitty口罩，一盒有粉、白2種顏色，Hello Kitty別了一個紅色大蝴蝶結，印滿整個口罩上，看起來超級可愛；卡娜赫拉也是一盒有粉、白2種顏色，比較特別的是，印在口罩上的粉紅兔兔也戴上了口罩，一旁的P助還拿起酒精狂噴，彷彿在提醒民眾一定要落實防疫、勤消毒。

▲滿滿的Hello Kitty印滿口罩上，耳繩還都是不同顏色。



▲粉紅兔兔和P助也戴好口罩了。



大人小孩都愛的角落小夥伴口罩，一盒有粉、藍2色，口罩上除了印有角落小夥伴之外，還有酸酸甜甜的草莓，而拉拉熊口罩則是有淺黃、寶寶藍2色，拉拉熊控一定要收藏。7-11的人氣肖像LOCK小將和OPEN小將分別推出灰色和黃色口罩。

▲角落小夥伴口罩戴起來超可愛。



▲拉拉熊控一定要收藏。



▲灰黑色的LOCKV小將戴起來很帥氣。



全家則是推出全新「航海王」口罩，有超萌粉色喬巴款及黑色LOGO款2種選擇，其中粉色口罩印上了可愛的喬巴肖像，搭配深淺不一的櫻花，應景又療癒，而另一LOGO款是選用黑色口罩與滿滿圖像結合，神秘又酷炫，這2款口罩各限量25萬份，無提供個別販售，限於明（24）日起至3月23日於門市購買指定商品滿額加購，售完為止。

▲▼全家推航海王口罩。（圖／全家提供）