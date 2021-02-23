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首架除役B-1B轟炸機　飛往亞歷桑那「飛機墳場」

▲今年將退役17架的美國空軍B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

▲今年將退役17架的美國空軍B-1B槍騎兵（Lancer）轟炸機。（圖／翻攝自U.S. Air Force）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command，AFGSC）表示，首架除役的B-1B「槍騎兵」（Lancer）已於2月17日飛往「飛機墳場」（Aircraft Boneyard），也就是亞歷桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan AFB）。據了解，這是美國空軍計劃將現役的B-1機隊從62架減少至45架飛機的第一步。

根據軍事網（Military.com）報導，全球打擊司令部司令-提姆．雷（Tim Ray）將軍說：「退役傳統轟炸機，為B-21突襲者（Raider）騰出空間，是我們一直在努力的方向。」預計到2036年，新型B-21突襲者（Raider）轟炸機將會完全取代B-1B。

AFGSC另外表示，即將退役的17架B-1B轟炸機中，有4架將會被完整封存，以保持飛機的「功能和材料完整性」，但AFGSC並沒有說明此封存狀態會持續多長時間，而其餘B-1B轟炸機則可能擔任備料零件放置在蒙森空軍基地。

雷將軍說明，「由於過去20年來B-1機隊長期的海外部署與任務，造成的損耗非常明顯，使得B-1B每架飛機平均要花費數千萬美元的維護成本才能運作，我們不得不加快退役計畫」。

其實在2012年，美國空軍曾對B-1B進行「綜合戰鬥系統」（IBS）的改裝升級，這是B-1B在服役期間遇過最大、最複雜的改裝，官員說，其中導航的增強與通信系統的升級就花費了約11億美元，然而，十多年在中東地區的反恐戰爭，讓B-1B的損耗已到難以挽回的地步。

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