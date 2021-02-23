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可搭12架垂直起降戰機　南韓投入507.4億造輕型航母

▲南韓軍方「航母國造」計劃。（圖／翻攝浩瀚防務公眾號）

▲南韓軍方「航母國造」計劃。（圖／翻攝浩瀚防務公眾號）

記者魏有德／綜合報導

南韓軍方22日批准自主研發輕型航空母艦（CVX）計劃，預估耗資2.03兆韓元，預計在2022年到2033年間，投資建造並部署完成。韓媒報導，按照設計概念，這艘航母標準排水量將超過3萬噸，長度超過250公尺，可同時搭載12架垂直起降戰機和8架攻擊直升機，所配戰機或為美國研發的F-35B。

▲F-35B,戰鬥機。（圖／USN）

▲F-35B戰鬥機。（圖／USN）

《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳表示，國防部長徐旭主持第133屆防衛事業推進委員會會議，審議通過由韓國自主研發輕型航空母艦（CVX）的設計和建造工作推進基本戰略，預計在2022年到2033年投資建造並部署到位。

據了解，這艘航母將採用韓國技術，預估耗資2.03兆韓元（約507.4億元新台幣），最終預算仍需由財政部和國會審批，同時軍方也向財政部表達，希望於今年8月底前完成對這一計劃的可行性研究。

▲南韓兩棲攻擊艦獨島號及其艦載直升機。（圖／翻攝百度百科）

▲南韓兩棲攻擊艦獨島號及其艦載直升機。（圖／翻攝百度百科）

南韓軍方指出，部署這艘航母旨在更有效應對安全威脅和發展威懾力量。不過，對於這項航母國造計劃，南韓民間仍有異音，包括部分國會議員在內的反對者對它的實際作用和性價比提出質疑。

據悉，南韓軍方於2019年便提出「航母國造」計劃，卻因反對聲浪過大而擱置。此次南韓推出的計劃仍沿襲當初設計，這艘排水量3萬噸以上的輕型航母，將遠超韓國現役的「準航母」獨島號及馬羅島號，也會超過日本出雲級直升機護衛艦的2.7萬噸排水量。
 

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