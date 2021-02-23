尪拒婚前性行為！她忍到洞房「一脫褲嚇傻」...秒喊離婚

▲丈夫堅持不要婚前性行為，人妻以為遇到真愛。（示意圖／取自Ｐixabay）

圖文／CTWANT

現代社會觀念較為開放，許多人都不介意婚前發生性行為，不過仍有些民眾因宗教信仰因素，必須等到結婚才可以發生親密關係。日前有名人妻憤怒控訴，丈夫在婚前不斷聲稱自己是虔誠的佛教徒，對於任何越矩的行為都不接受，直到人妻終於等到婚後行房那天，卻出現難以接受的事實，讓她氣得決定離婚。

律師李怡貞近日受邀上《震震有詞》，她在節目中分享一起印象深刻的個案，有名人妻前來諮詢時，情緒十分激動地表示，身為佛教徒的丈夫為了避免觸犯邪淫的紀律，堅決不肯在婚前發生性行為，人妻起初還刻意穿上性感睡衣勾引，但對方始終無動於衷，她只好安慰自己說：「這個人的人品真的很好！」

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直到小倆口終於結婚進入洞房，人妻看見丈夫脫褲後的Size當場傻眼，氣炸痛罵：「又細又小！」簡直跟小拇指差不多，認為對方擺明是在騙婚，執意要離婚，不過因丈夫檢查後數值都無異狀，法院一審不讓夫妻撤銷婚姻，後來人妻藉分居已久和行房從未成功為由，二審法院宣布婚姻無法挽回，才終於判離。

▲人妻因丈夫「老二」太小，覺得自己受騙。（圖／翻攝自YouTube）

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