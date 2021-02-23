喊水會結凍！田僑仔詐上億　黑道爸嗆：你們這麼笨願給他錢花？

▲A小姐指控，李男利誘她及丈夫投資，騙走他們800多萬元。

圖文／鏡週刊

自稱是桃園角頭之子的一名李姓男子，涉嫌向多名親友設局吸金近億元，還性侵前妻挨告，至今逍遙法外。李男對外表示是桃園市大園區的望族，祖母是大地主，父親則是某幫派的大角頭，在地方上喊水會結凍，還說如果投資一定的金額，每個月會有10％以上的分紅，千方百計利誘A小姐夫婦投入資金。

從事旅遊業的A小姐夫婦因武漢肺炎（亦稱新冠肺炎，COVID-19）疫情生意慘淡，為了多賺點錢，在李男三寸不爛之舌的鼓吹下，總共投入800多萬元。起初李男還會依約每個月匯入2、3萬元的「紅利」，但不久之後就開始延遲匯款。A小姐夫婦質疑，李男先以公司需要資金周轉等理由推託，接著就避不見面，最後甚至人間蒸發。

▼桃園角頭之子李男以開設融資公司的名義，吸金詐騙近億元。

去年9月，A小姐夫婦忍無可忍，將李男欠債不還的消息貼到臉書社團，結果竟引發熱烈迴響，有近20人與A小姐夫婦聯繫，初步統計，包括A小姐夫婦在內，一共被騙了近5,000萬元，加上未聯繫上的被害人，總人數至少40人，損失總金額近1億元。

▼李男承諾被害人會還錢，還簽下借據，最後卻人間蒸發。

▼李男曾在被害人面前簽下本票以示負責，卻一再跳票。

▼被害人將李男簽署的本票送到法院裁定，希望討回損失。

更惡劣的是，A小姐夫婦在臉書發文後，竟接獲一名自稱李男父親小弟的不明男子來電並傳訊，要他們將文章下架，否則「公事公辦、對你不利」，甚至還放話：「我們都知道你家在哪裡，會去你家找你！」深怕遭遇不測的A小姐夫婦嚇得趕緊報警。

由於許多被害人找不到李男，在求助無門下，只好到李家與李男的父母理論，結果卻遭其父母冷嘲熱諷，甚至反嗆被害人：「你們這麼笨，願意給他錢花？」草草打發被害人離開。



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