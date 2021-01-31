6寶媽「又懷四胞胎」！老公崩潰逃離家　她哀嘆：不墮胎有苦衷

記者張靖榕／綜合外電報導

奈及利亞一對育有6名子女的夫妻，日前又迎接了四胞胎的誕生。起初丈夫聽到妻子說又懷了4個小孩時，嚇得崩潰竄逃，後來在親友勸說下終於回到妻子身邊，但因為兩人目前均待業，因此希望向好心人士懇求幫忙。至於有些人認為不想生為何不墮胎，妻子表示也有苦衷。

根據南非媒體「SA News Today」報導，這對奈及利亞夫妻住在班寧（Benin），他們原本只打算生4個小孩，但是到了妻子35歲時，已經多出了「6個意外」。

▲6寶媽又懷了四胞胎，三個姊妹一個男孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

夫妻兩人並非有錢人家，在2005年結婚之後陸續生了前面6個小孩，並辛苦地養育他們長大，當丈夫奧斯汀（Austin Ohenhen）得知妻子又懷了四胞胎時，簡直難以置信。過度震驚之下他選擇倉皇逃跑，遠離沉重的責任，過一陣子後才終於在親友的極力勸說之下，回到妻子身邊。

如今四胞胎已經來到人世，其中三個是姊妹，另一個是男孩；然而儘管奧斯汀不再出走，但兩人目前都處於失業狀態，沒有經濟來源的情況下必須照顧10個孩子，負擔實在過於沉重。因此奧斯丁的妻子希望透過媒體幫忙，向外求援好心人家。

妻子表示她當初也想過要墮胎，但在沒有足夠金錢的情況下，她迫於無奈之後看著肚子一天天變大，最終把孩子生下來。因此他們除了透過媒體向好心人士喊話，同時也在推特上求助，希望外界可以出錢幫忙，讓大孩子的學費能有著落。