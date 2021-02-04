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神木下婚禮登場！今起開放報名　首打造「夜間婚禮」兼賞紫藤花

▲▼阿里山神木下婚禮舉辦已15年。（圖／觀光局）

▲阿里山神木下婚禮舉辦已15年。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃辦理「2021神木下婚禮貳部曲-星光下婚禮-紫藤花下的浪漫」，「神木下婚禮」至今年已邁入第15年，而「星光下婚禮」至今將邁入第3年，共累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情。今年「星光下婚禮」推出愛情長長9999方案，將打造夜間婚禮「紫藤花下的浪漫」，今（4）日中午12時開放報名，名額限15對新人。

觀光局表示，神木下婚打響「浪漫阿里山」的品牌形象，吸引眾多海內外戀人及旅人前來阿里山約會、婚拍及蜜月，將阿里山的美景、雋永的森林鐵路、千年屹立的神木、傳統鄒族文化及多元在地產業推向國際舞台，結合轄內六大主題旅遊「茶、咖啡、浪漫、原民、生態、鐵道」，推光在地觀光資源。

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今年「星光下婚禮」推出愛情長長9999方案，將為新人打造全臺最浪漫夜間婚禮「紫藤花下的浪漫」，在瑞里紫色山城中舉行一場的獨一無二婚禮，串連在地文化、特色店家、手作DIY體驗、美食饗宴。

▲▼阿里山神木下婚禮舉辦已15年。（圖／觀光局）

▲▼阿里山神木下婚禮今日開始報名。（圖／觀光局）

▲▼阿里山神木下婚禮舉辦已15年。（圖／觀光局）

該活動將於2月4日中午12時起開放限量15對國內外新人報名，屆時新人的幸福足跡將踏遍美麗的紫色山城，在瑞里茶園、綠色隧道、紫藤花下、太興岩步道、梨園寮車站…等地，拍攝絕美地景婚紗照，更將在繁花盛開的紫藤花下，一同綻放屬於彼此的愛情。

除了婚禮主活動外，另規劃一系列浪漫推廣方案，如設計開發浪漫阿里山好日子禮盒、推動阿里山渡假婚旅、阿里山婚禮產業媒合會、結合在地產業阿里山茶、咖啡、幸福米磚、蜂蜜與果乾所開發的主題婚禮小物等。

同時也與異業合作，如與安德拉貝拉歐洲時尚婚紗共同推出「幸福抵嘉‧婚紗專案」，將會有三位參與星光下婚禮的新娘可享來自歐洲時尚婚紗的禮服贊助。

▲▼阿里山神木下婚禮舉辦已15年。（圖／觀光局）

▲觀光局指出，累計近280對海內外新人在阿里山見證愛情。（圖／觀光局）

新悦花園酒店也為寵愛新人也推出星光專屬優惠，針對新人完成預約並付訂婚宴專案，即可獲得價值萬元的新悦禮袋乙份(內含標準雙人房住宿一晚、頤粵軒櫻桃烤鴨二吃、咖啡券等好禮)，透過與相關產業橫向聯結，將更完整呈現浪漫阿里山的深度與廣度。

此外，更有長期支持神木下婚禮系列活動的黑豆桑與山木島贊助的新人禮與今年度將開發專屬阿里山的好日子禮盒，讓新人帶回阿里山滿滿誠意的祝賀禮。

近兩年受新型肺炎(COVID-19)疫情影響，多數新人面臨是否如期舉辦婚宴的抉擇。然而，阿里山管理處特別將星光下婚禮安排於戶外場地，並結合轄內的戶外自然及人文體驗，讓新人在疫情期間也能參與一場完美婚禮，進而帶動周邊觀光發展。

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