女山友寒流夜受困阿里山千人洞　救援隊摸黑4小時背下山

記者黃翊婷／綜合報導

一名54歲女山友日前與另外5人（3男2女）組隊前往阿里山知名景點千人洞，沒想到10日下午下山時，不慎扭傷左腳腳踝，無法自行走路。由於正值寒流來襲期間，嘉義縣消防局獲報後，立即整裝摸黑上山救援，花費4個小時，總算在同日深夜11時52分將受傷的女山友背下山，結束這場驚魂記。

▲救援隊整裝準備上山救人。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣消防局表示，10日下午4時許接獲民眾報案指稱，阿里山鄉豐山村行豐吊橋往千人洞方向有一組3男3女的登山小隊，其中一名女山友在下山途中不慎扭傷腳踝，受困於臥蠶洞附近。

由於接獲報案時天色已經逐漸轉暗，山區夜間能見度差，加上女山友受困地點的路段崎嶇難行，嘉義縣消防局先派遣奮起湖等分隊前往救援，第一波12名救援隊員在傍晚6時許進入吊橋登山口，僅花費1個多小時的時間就走完約2、3小時的路程，並順利在景點仙樹抱石附近找到女山友。

幸好，女山友獲救時意識清楚、生命跡象穩定，只是無法自行走路，經過簡單包紮後，由救援隊員輪流以擔架載運下山，最終在深夜11時52分抵達登山口，平安脫困。