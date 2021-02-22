女客路邊攤點「陽春麵不要麵」　老闆娘出面曝對話：我生氣了

台北一名女網友21日到石牌商圈一家麵攤用餐，因為只想喝湯、不想吃東西，點了「陽春麵不加麵」。店家拒絕後，她又點了「餛飩湯加湯」，不料徹底惹毛老闆娘，遭咆哮「通通沒有賣！」事後，女網友覺得很委屈，結果上網討拍遭轟。對此，老闆娘受訪時坦言，當下確實動氣了。

根據《東森新聞》報導，女網友受訪時說，當時她身體不舒服，只想點清湯，但因為老闆聽不懂，她才點「陽春麵不要麵」，怎料遭對方嗆聲，「妳（老闆娘）不需要這樣咆哮，我是在跟妳溝通，如果妳不願意這樣的服務，或妳就是不願意這樣子賣，那也沒有關係！」

▲女網友指出，她身體不適，不能吃固體食物，後來點的牛肉湯、餛飩都給了同行的朋友吃。（圖／東森新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，麵攤老闆娘回應，當時她覺得不受尊重，加上戴著口罩說話，所以講話才比較大聲，「到最後，她（女網友）就點餛飩湯，但她又要用自己的碗，說湯幫她加滿，可是我看她的碗很大，我就生氣了，後來看她被大家留言，會有點擔心她。」

▲老闆娘坦言，當下覺得不受尊重，確實有動氣。（圖／東森新聞）

原PO稍早在臉書社團「爆怨公社」指出，她到石牌商圈尋找期待已久、傳說很好吃的餛飩抄手，起初客氣詢問老闆娘「能不能只點清湯？就是陽春麵不要麵」，但店家回答「沒有賣」，於是她又追問「如果點麵湯不夠，能不能加湯」、「那我點餛飩湯，湯不夠可以加嗎？」

怎料老闆娘當場暴怒，開始連番咆哮，「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，妳唸出來是什麼就是什麼，我端給妳就是什麼，其他的通通沒有賣！」她認為，老闆有權拒絕客製化，但沒必要對客人咆哮，更何況她願意付錢加湯，不懂為何要花錢承受不合理的情緒，「有話不能好好說嗎？」

▲麵攤平常生意不錯，饕客絡繹不絕。（圖／東森新聞）

事後，原PO負氣點了一碗餛飩湯跟牛肉麵，要看看到底多好吃，「湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘，紅燒不像紅燒，清燉不像清燉，剛剛還被咆哮，當下馬上丟下餐具買單，有的店家跩是真的有本事，這家是在臭跩三個小朋友的...」

文章一出，許多網友不以為然，紛紛留言「完全理解店家為什麼發火」、「陽春麵不要麵是在哈囉」、「自己點一份陽春麵，然後把麵撈起來不就好了」、「太陽餅不要太陽」、「路邊攤當西餐廳在吃喔」、「你真奧」、「您還真是任性」、「我要老婆餅，不要餅」。

對此，原PO受訪時也回應，「難道大家都沒有有需求的時候嗎？我提出我的需求，是在做溝通，為什麼需要被酸民這麼嚴厲跟刻薄指責？捫心自問，難道大家從不曾對店家提出自己的需求嗎？如果是你們的家人生病了呢？也該嚴厲地被指責去死或被罵王八蛋嗎？」掀起熱議。

▲女網友PO文公審店家，怎料反被罵翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）