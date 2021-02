AZ疫苗副作用頻傳...歐洲暫停施打？羅一鈞澄清：是錯開施打

▲近日歐洲數國爆出醫護人員接種新冠疫苗後出現不良反應。(圖/路透)

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗,食藥署也簽核緊急授權(EUA),最快抵台一週後就可施打,但法、德、瑞典等歐洲國家,卻爆出前線醫護人員接種後出現副作用「集體請假」,政府也暫緩施打。對此,疾管署副署長羅一鈞在臉書表示,進一步搜尋國外相關新聞,瑞典有兩個地區暫緩施打,法國則是第一線工作人員錯開施打。

這兩日不少外電都指出,歐洲數國爆出醫護人員接種後出現不良反應,決定暫緩施打。羅一鈞則表示,國外報導原始來源是路透社2/18的報導,內容有提到的是醫護人員的擔心。

羅一鈞指出,中間段落提到,瑞典有兩個「地區」暫緩,但兩區受訪時也表示會「重新恢復施打」,瑞典當局也表示「沒有看到需要改變接種計畫的理由」。

羅一鈞進一步說明,而法國的描述則是更超譯了,英文是用「issued guidance to stagger vaccinations of front-line staff working together in teams to minimise the risk of disruption to operations」,意思是讓發布指引請第一線工作人員錯開打,以免太多人因症狀請病假導致排不出人力,不是暫停接種計畫、更不是禁止接種。

而針對疫苗副作用頻傳,指揮官陳時中也已在記者會中表示,只要施打疫苗,就會有不良事件傳出,只是速度快慢問題,但因為疫苗並非強迫施打,國家也有責任隨時監控相關疫苗不良反應,做出正確判斷,除非情況嚴重,專家也停出警訊時,才會考慮停打。