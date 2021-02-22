唐吉訶德開幕一個月火速退燒？網曝冷清現況：買包零食就出來了

▲唐吉訶德開幕初期盛況。（圖／記者鮑璿安攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本生活百貨唐吉訶德在今年來到台灣開分店，1月19日盛大開幕引起一波熱潮，爆棚的人潮持續了將近一個月，更有消息指出分店有望前進高雄。不過，有網友發文指出，21日在逛唐吉訶德的時候，只排了15分鐘就可以進店，店外的排隊動線也不像之前那麼長，不禁懷疑「有沒有唐吉軻德退燒的八卦？」

原PO在 PTT Gossiping 板上發文指出，「剛剛去（唐吉軻德），大概排15分鐘就進去了，過年的時候要排40分鐘，剛開幕的時候還有排過1小時的，排隊的動線也沒有之前那麼長，繞到外面一圈再排進去之類的，買牛肉跟壽司好市多就有了，專程跑到西門町做什麼」。

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對此，有網友在留言處發文指出，「我早上八九點去就直接進去 沒排過隊」、「減少排隊時間不好嗎」、「居然還要排，台灣人真是愛排隊」、「上午直接進去沒排到隊，但想買的東西都沒有，隨便逛逛買幾包零食就出來了」。

據本站先前報導《唐吉訶德進攻高雄開店有譜？ 網友：「南部沒那麼愛排隊」》，唐吉訶德官方在台北一號店開幕時，就已經表示日後仍會在台灣繼續開店，包括台北市、新北市、桃園、台中跟高雄都是選項，找到適合的地方就會開店。