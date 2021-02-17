嬰屍爽丟「西門町餿水桶」！魔鬼情侶下場慘曝　新加坡卻拒交DNA

▲新加坡小情侶涉有重嫌，地檢署日前對2人發布通緝。（圖／翻攝自臉書）



記者曾羿翔／綜合報導



新店區2019年發生的「廚餘桶嬰屍案」引起外界轟動，警方當時鎖定了一對到台旅遊的新加坡情侶，不過已經離境回國神隱。台北地檢近日以「涉嫌殺人罪」、「生母殺嬰罪」向這對情侶發出通緝令。據了解，我方已請求新加報政府協助，想要取得情侶二人的DNA或赴台協助案件調查，但新加坡官方則以「新冠疫情肆虐」為由拒絕。

根據東網報導，台灣與新加坡並沒有簽署司法互助協議，過去都是透過雙方警察單位私下進行合作，如果新加坡拒絕引渡罪犯，台灣恐無可奈何。回顧整起「西門町廚餘桶嬰屍案」會東窗事發，是因為新店一間環保回收公司的員工在整理各處的廚餘桶時， 驚見一黑色塑膠袋竟然裝有「女嬰屍體」，當下嚇傻立刻報警。

▲廚餘桶驚見女嬰屍。（圖／記者陳雕文攝）



當時被指為是兇手的新加坡情侶分別是23歲的王男、24歲的郭女，他們在2019年2月下旬來台旅遊8天，就住在萬華區西門町的某旅社。2月26日凌晨，監視器畫面拍到穿著黑外套的王男，手上正拎著一袋黑色塑膠袋外出，接著就丟在附近店家的廚餘桶中，袋中極有可能就是被當成廚餘丟棄的嬰屍。

據了解，鑑識人員後來在旅社房間的浴室排水孔採集血跡反應、毛髮，經DNA比對與女嬰相符。檢警當時研判，女嬰為活胎，出生的時間約在2月25日晚間到26日凌晨3點前，王男用黑色購物袋，將女嬰、胎盤、臍帶等裝進袋內再丟棄。