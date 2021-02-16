　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本唐吉訶德賣台灣商品！貨架竟標示「中國」　沙茶醬冠上五星旗

▲唐吉訶德,防疫,排隊,人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台灣唐吉訶德「DON DON DONKI西門店」。（圖／記者蔡惠如攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本知名連鎖店唐吉訶德1月在西門町開幕，開幕當天吸引超過千人到場排隊，瞬間成為台灣網路的熱門討論話題，不過有網友發現，出自台灣的產品，在日本的唐吉訶德，架上著標示「中國」，還放上五星旗，網友為此號召到官網的意見箱表達抗議，但也有人指出，不同店家標示並沒有統一，有的會標示台灣。

臉書粉絲專業「在日台灣同鄉會」發文指出，日本部分唐吉訶德店家，有販售台灣原裝進口的產品，像是泡麵、沙茶醬、鐵罐飲料等商品，但是卻被放在標示著「中國」、「CHINA FOOD」的架上，甚至連牛頭牌沙茶醬的價格卡，也被冠上五星旗

[廣告]請繼續往下閱讀...

新年快樂 要來說正經事 大家記得前陣子唐吉訶德在台北開店大家搶爆嗎？ 最近日本的唐吉訶德開始賣台灣原裝進口的食品 但是卻把台灣的食品放在「中國」「CHINA FOOD」的地方 甚至有發現 #牛頭牌沙茶醬...

在日台灣同鄉會發佈於 2021年2月13日 星期六

粉專號召大家，可以到官網的意見箱表達抗議，「如果大家有餘，也可以幫忙表達一下台灣人的心聲」，但每間分店似乎標示得不太一樣，並沒有統一，有些店家會標示台灣，「聽說每家店的擺設不太一樣，這是東京中目黑店的照片，大家有發現自家附近的唐吉訶德是怎樣擺嗎？」

貼文一出後，許多民眾無法接受，「上次看到同樣是沙茶醬，上層寫中國，下層寫台灣」、「北池袋的有一區台灣的」、「澀谷店是有台灣專區，放得是台灣國旗」、「我擔心沙茶醬真的是中國工廠生產製造的，不是台灣廠生產的」。也有專業網友指出，「唐吉訶德將店內擺設的權利下放給店家與工讀生自行決定，或許是有搞不清楚狀況的工讀生犯錯了」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／新竹台3線重機自摔　騎士噴血命危
女大生每天運動「仍暴肥15kg」　醫找到原因：好發於年輕人
台股明開盤　「這三大產業」是強勢焦點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

國中會考5/15、16登場　考程表、防疫規定一次看懂

初五開工迎財神！想賺好賺滿　做這些事財神來眷顧

雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後7路段車多

別只會複製貼上！Word必備「60組快捷鍵」效率秒提升　快收藏起來

日本唐吉訶德賣台灣商品！貨架竟標示「中國」　沙茶醬冠上五星旗

戰不贏就幫對方貼「邪惡」標籤！小心你陷入「輸家思維」

AZ疫苗獲緊急授權「台灣20萬劑何時到？」陳時中：已在填報資料

遊墾丁「4萬現鈔不見」　一通電話神轉！7千人刷讚：還不爆玩

明年春節可以出國旅遊？　陳時中「給信心」：可以期待啦！

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

國中會考5/15、16登場　考程表、防疫規定一次看懂

初五開工迎財神！想賺好賺滿　做這些事財神來眷顧

雪隧回堵4.5公里！國5北上時速40↓恐塞到晚上　午後7路段車多

別只會複製貼上！Word必備「60組快捷鍵」效率秒提升　快收藏起來

日本唐吉訶德賣台灣商品！貨架竟標示「中國」　沙茶醬冠上五星旗

戰不贏就幫對方貼「邪惡」標籤！小心你陷入「輸家思維」

AZ疫苗獲緊急授權「台灣20萬劑何時到？」陳時中：已在填報資料

遊墾丁「4萬現鈔不見」　一通電話神轉！7千人刷讚：還不爆玩

明年春節可以出國旅遊？　陳時中「給信心」：可以期待啦！

浴衣正妹信義區排隊買票！　路人猛盯…真實身分是「2閨蜜女神」

犬界寒單爺「小不點」鞭炮炸家　超屁身分曝光...竟在3Q哥服務處

不吃肉也能長肌肉？蛋奶素教練必吃食材大公開

木村光希和媽媽爆吵架…品牌形象大使悄卸任！　母女關係生變

李宗賢完成談薪　守備求穩要讓隊友教練更安心

哈登讚厄文飆40分像電影　籃網棄「旅台」洋將佩爾簽防守專家

最美區間車「6大亮點」曝！列車內裝搶先看　擬3月上線營運

22年磨一劍！投身資訊犯罪偵查苦蹲實驗室念博士　科長推基層警科技偵查教育

國中會考5/15、16登場　考程表、防疫規定一次看懂

「約喝牛奶」遭拒！社區副主委竟熊抱強吻女保全…噁喊：把持不住

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

7天年假結束了！他翻行事曆振奮：明年9天

快訊／強烈冷氣團要來了！連3天探8度　今午後變天轉雨

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

ATM領錢「機台電話響了」　他尷尬：對不起

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

更多熱門

相關新聞

否認新冠疫源！美聯社：中國狂發假消息

否認新冠疫源！美聯社：中國狂發假消息

美聯社與大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究實驗室（DFRLab）耗時9個月，對社群媒體的po文進行審查後指出，自中國首次通報境內爆發新冠肺炎病例的那天開始，其政府就在網路和社群媒體散佈消息，聲稱病毒是外國對手釋放的生化武器。

陸新生兒人數再創新低　原因曝光

陸新生兒人數再創新低　原因曝光

人民日報：美國應對台灣慎重行事

人民日報：美國應對台灣慎重行事

美對重返WHO提要求　中國回應

美對重返WHO提要求　中國回應

葡媒2頁全版狂讚台灣：驚艷世界

葡媒2頁全版狂讚台灣：驚艷世界

關鍵字：

唐吉訶德日本台灣中國在日台灣同鄉會

讀者迴響

熱門新聞

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

小嫻痛揭「民宿破壞事件」畫面曝

iPhone用了6代　他才發現「時鐘小巧思」

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！超狂買房法曝光

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面