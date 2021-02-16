日本唐吉訶德賣台灣商品！貨架竟標示「中國」　沙茶醬冠上五星旗

▲台灣唐吉訶德「DON DON DONKI西門店」。（圖／記者蔡惠如攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本知名連鎖店唐吉訶德1月在西門町開幕，開幕當天吸引超過千人到場排隊，瞬間成為台灣網路的熱門討論話題，不過有網友發現，出自台灣的產品，在日本的唐吉訶德，架上著標示「中國」，還放上五星旗，網友為此號召到官網的意見箱表達抗議，但也有人指出，不同店家標示並沒有統一，有的會標示台灣。

臉書粉絲專業「在日台灣同鄉會」發文指出，日本部分唐吉訶德店家，有販售台灣原裝進口的產品，像是泡麵、沙茶醬、鐵罐飲料等商品，但是卻被放在標示著「中國」、「CHINA FOOD」的架上，甚至連牛頭牌沙茶醬的價格卡，也被冠上五星旗。

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新年快樂 要來說正經事 大家記得前陣子唐吉訶德在台北開店大家搶爆嗎？ 最近日本的唐吉訶德開始賣台灣原裝進口的食品 但是卻把台灣的食品放在「中國」「CHINA FOOD」的地方 甚至有發現 #牛頭牌沙茶醬... 由在日台灣同鄉會發佈於 2021年2月13日 星期六

粉專號召大家，可以到官網的意見箱表達抗議，「如果大家有餘，也可以幫忙表達一下台灣人的心聲」，但每間分店似乎標示得不太一樣，並沒有統一，有些店家會標示台灣，「聽說每家店的擺設不太一樣，這是東京中目黑店的照片，大家有發現自家附近的唐吉訶德是怎樣擺嗎？」

貼文一出後，許多民眾無法接受，「上次看到同樣是沙茶醬，上層寫中國，下層寫台灣」、「北池袋的有一區台灣的」、「澀谷店是有台灣專區，放得是台灣國旗」、「我擔心沙茶醬真的是中國工廠生產製造的，不是台灣廠生產的」。也有專業網友指出，「唐吉訶德將店內擺設的權利下放給店家與工讀生自行決定，或許是有搞不清楚狀況的工讀生犯錯了」。