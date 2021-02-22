江啟臣、柯文哲同台「活不起的未來」論壇　費鴻泰邀民眾黨立委泡茶

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣。（合成圖／記者陳家祥、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨「願景台灣2030」第二場論壇24日登場，聚焦居住正義、低薪等社會議題。在國民黨主席江啟臣的邀請下，台北市長柯文哲確定出席，這將是兩人首度同台。不僅如此，國民黨團總召費鴻泰也主動邀請民眾黨委員來辦公室泡茶聊天，聚焦修憲議題，「藍白合」的氛圍已在政壇蔓延。

國民黨24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，聚焦居住正義、分配正義、低薪等社會議題。

國民黨指出，「願景台灣2030」論壇是希望能與社會對話，24日論壇除邀請柯文哲，也邀請時代力量，可惜時代力量黨主席陳椒華、立委邱顯智都婉拒出席。

藍營人士認為，監督執政黨本來就是在野黨共同的目標，柯文哲願意參加，替社會改革提供寶貴意見，絕對是好事一件，不需要擴大解讀，「議題可以合作，但選舉各憑本事」。

根據國民黨發出的採訪通知，「願景臺灣2030」第二場論壇將在「典空間」舉行，與會的除了江啟臣和柯文哲外，還包括台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美、文化大學勞動暨人力資源學系副教授辛炳隆、兼任國民黨副秘書長的淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩。

在立法院部分，費鴻泰上週主動邀請民眾黨委員來辦公室泡茶聊天，與會者包含邱臣遠、高虹安、蔡壁如，以及國民黨團書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，雙方聚焦修憲議題，也討論如何在3月初的委員會召委選舉中「藍白合」，力拚在野黨召委席次極大化。