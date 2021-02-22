搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北　冷戰4天：我過不去

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友之前下班突然心血來潮，想給遠距離男友驚喜，於是從台北搭高鐵南下；沒想到，男方和她碰頭後，不斷冷言冷語，還指責她不先報備，最後交談短短10分鐘，就把她趕回台北。

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Podcast節目「八年級生」今推出最新一集，談到有關前任的話題，其中有位台北妹子因為太想念遠距男友，某天晚上直接搭高鐵到左營，然而對方看到她後，完全沒有一絲喜悅之情，取而代之的是責怪和不理解，在表明等會兒有聚會後，就叫她直接搭車回去。

最離譜的是，男方後來足足冷戰4天，更在電話中表示「自己過不去那道坎。」讓女生相當傻眼，由於交往時間不長，雖然心裡很難過，但最後她還是決定放生。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

另外，節目中還提到，另一對也是遠距離情侶，有次女生南下台中約會，也和對方一起逛夜市，結果在某攤位買東西時，老闆阿姨突然對著男生說，「怎麼和上次的長不一樣？」

聞言，渣男緊張地否認；而當下女方並沒有多想，是後來抓到男生劈腿後，才回想起這段對話，也忍不住錯愕「原來那時阿姨就提醒她了！」

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