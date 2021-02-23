小11歲男友假裝自殺！酒吧女「跳水施救」反遭拖入深水區溺亡

▲男子假裝自殺致女友相救時溺亡。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一名22歲男生酒後和女友吵架，假裝跳河自殺。女友聞訊趕到後，明知自己不會游泳，還是義無反顧下河救男友。沒想到，男生之後卻將女友拖至深水區，導致對方溺水，屍體6天後才浮出水面。淮安市中院近日作出判決，男友犯故意殺人罪，被判處有期徒刑12年6個月。

據《紫牛新聞》報導，22歲的李姓男子與同在酒吧上班、大他11歲的孫姓女子為男女朋友關係，兩人在一起不到1年。2019年2月2日凌晨，孫女發現李男的微信聊天紀錄裡有賭博的資訊，兩人為此事發生口角，一氣之下離開飯店。

李男覺得自己很沒面子，在步行回家路過淮安里運河時，產生跳河嚇唬女友的想法，便告知對方要跳河，還錄了一段準備跳河的影片傳給她，之後翻過護欄進入河道。

當李男走到深水區時，他緊緊抓住橋墩處一個凸起的鋼筋，等待女友到來。孫女抵達現場後不顧自己不會游泳，立即跳入河中準備拉李男上岸，但李男卻採用拖拽的方式強行將女友拖往深水區，很快二人在水裡失去平衡。

之後，他抱住鋼筋將頭伸出水面，被人救出。而孫女則被湍急的水流沖走，直到6天後屍體才被發現。

庭審錄像顯示，針對公訴方指控其故意殺人的事實，李男稱，「從來沒有想過會發生這樣的事，這個結果也不是我想要的。」他也否認了拖拽女友前往深水區，「她走到我後面想拉我上岸……，我不知道她怎麼溺水的，我站起來想救她的時候，她已經被水沖走了。」

李男稱，選擇跳河的方式，只是「想嚇唬她，讓她哄我回家」。他在庭上還說，他與孫女之間的身體接觸，是「正常牽手」，「我就是牽她的手過來的……，牽她的手，是想保護她。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995