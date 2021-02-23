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228連假後解封！台、高鐵3／2起可飲食　恢復自由座、取消站票限制

▲▼春節雙鐵返鄉人潮（圖／記者屠惠剛攝）

▲228連假後解封！台、高鐵3／2起放寬飲食限制。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部為配合中央流行疫情指揮中心規劃，已於本(23)日指揮中心會議中提報並獲同意，自110年3月2日起放寬大眾運具與郵局營業區域內禁止飲食限制，並恢復高鐵自由座服務及取消臺鐵城際列車站票數限制，另雙鐵各車站大廳亦恢復場地租借服務。

交通部表示，在未放寬飲食限制前，228連續假期仍維持原有於大眾運具不得飲食之規定，呼籲國人務必配合搭乘大眾運輸量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，做好自我防護，保護自己也維護他人健康。

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▲▼1月17日中央流行疫情指揮中心記者會,莊人祥發言人,張上淳專家諮詢小組召集人,陳時中指揮官, 周志浩疫情監測組組長,傳染病防治醫療網北部指揮官黃玉成。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

交通部配合指揮中心規劃，自110年3月2日起，放寬旅客搭乘大眾運具之飲食限制，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，另於郵局營業區域內亦同步放寬相關飲食限制。同時高鐵亦恢復提供自由座服務，臺鐵取消城際列車銷售站票數之限制，雙鐵各車站大廳亦恢復對外租借場地服務。

交通部前為因應部桃發生群聚感染事件，加上農曆春節假期將至，為避免車廂內人潮聚集與飲食行為造成病毒傳播風險，獲指揮中心同意自110年2月1日起禁止於搭乘大眾運具及郵局營業區域內飲食；另春節期間亦取消高鐵自由座服務，並限制臺鐵城際列車銷售站票數。同時，雙鐵各車站大廳亦暫停或延期租借，並停止辦理各項活動。

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