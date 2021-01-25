長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一對準新人交往多年，原本計畫去年登記結婚，結果長輩堅持要辦婚禮，還誇下海口「所有費用由他包辦」；怎料，訂婚後長輩態度神轉，要求他們婚後每個月還1萬，最後小倆口在累積各種爭執與負面的瑣事後，不僅婚事告吹，戀情也劃下句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Podcast節目「八年級生」25日推出最新一集，談到有關辦婚禮的話題，其中有對新人原本打算登記結婚，畢竟剛出社會也沒什麼錢，無奈長輩堅持要辦喜宴，又強調會包辦所有費用，他們只要負責出席即可，所以小倆口便答應了。

由於婚禮是長輩贊助，所以只請親友和長輩的朋友、同事們，連喜宴上的活動，新人也沒有決定權；直到訂婚後，長輩突然改口，稱那20多萬塊錢是借的，等婚後他們每個月要還1萬元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

一席話讓新人傻眼，認為「根本是被迫負債」，況且就是因為沒錢籌辦婚禮，才決定登記的。無奈的是，後來兩人也因種種紛爭與價值觀的問題，徹底分手了。

另外，節目中還提到，有一位準新娘也超扯，明明自己不出任何一毛錢，竟要求舉辦豪華婚禮；不僅如此，她對於婚宴公司的禮服都不滿意，執意要加錢換別間的；尷尬的是，後來她連婚紗的訂金都拿不出來，還是閨蜜先到附近超商領錢，代墊了5000塊錢，才成功預定禮服。