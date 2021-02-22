苗栗連續性侵殺人犯奪2命！他驚見女焦屍　塑膠杯成破案關鍵

圖文／鏡週刊

20年前，苗栗發生1起駭人聽聞的性侵殺人焚屍案，1名女子陳屍車內，被燒得面目全非，警方在1只燃燒未完全的塑膠杯上，採集到1名男子的口水，比對後發現與另案遭羈押的溫姓男子相符，檢警借提偵訊，溫男坦承犯行，但在描述死者穿著及周邊環境等細節時，卻有些微差異，警方過濾同類型的性侵殺人案，確認另一起菜園女屍案的凶手也是溫男，一舉偵破2起命案。

2001年3月底，一名伐木工人在苗栗縣銅鑼鄉一處人跡罕至的產業道路工作時，意外瞥見一輛小客車停在樹叢中，他在好奇心的驅使下靠近一看，竟在副駕駛座發現一具全身燒焦、面目全非的女屍，嚇得趕忙報警。

轄區警方到場後，一開始以為是自殺案件，但檢視屍體時，發現女子頸部有勒痕，鑑識小組採證後判斷，女子應該是遭車上的安全帶勒斃，因此朝他殺的方向偵辦。

▼鑑識人員比對口水DNA，與當時被羈押在看守所的溫男吻合。圖為示意畫面。

不過，女子的遺體早已腐爛難辨，且車內沒有留下個人證件，警方一時無法查明女子身分，只能從失蹤人口開始過濾，結果發現案發前3週，有民眾通報家人失蹤，車型、車號都與案發現場的車輛一致，於是趕緊通知家屬到場指認，確定死者為33歲的L姓女子。

▼2名被害人L女、H女都是歡場女子。示意畫面，圖非當事人。

雖然已過了20年，但當年支援辦案的刑事警察局偵三大隊大隊長蕭瑞豪，談起此案，印象仍十分深刻。他告訴本刊，L女在當年3月3日晚間，獨自一人駕車離家外出後，就下落不明，家屬擔心她出意外，向苗栗警分局報案協尋，但始終毫無所獲，不料3週後，卻變成一具焦屍。

▼警方在一個塑膠杯上，採集到溫男口水，成為破案的關鍵。圖為示意畫面。

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