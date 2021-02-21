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阿姨帶外甥去門玩…結果尿急溺死！小孩媽媽慟「絕對不會原諒她」

宜蘭林女帶5歲外甥去武荖坑溪遊玩，結果外甥不幸因為去尿尿溺斃，小孩的媽媽表示「絕對不會原諒她」遭判刑7個月。（翻攝畫面）

圖、文／鏡週刊

一名宜蘭林姓女子以阿姨的身分，帶著5歲外甥去宜蘭蘇澳武荖坑溪玩，結果在途中，外甥突然表示尿急要「自己」去尿尿，阿姨就讓他去找隱蔽處方便，結果外甥不幸墜落山谷溺斃身亡，讓林女遭到過失致死罪起訴，高等法院日前維持一審宜蘭地院判刑7月、緩刑2年，但小孩的媽媽表示「絕對不會原諒她」。

判決指出，前年9月1日，林女當天上午和丈夫帶著5歲外甥還有2位幼童，到宜蘭蘇澳的武荖坑溪玩水，在當天下午3點多的時候，林女和丈夫正要收拾東西回家，外甥卻表示想尿尿但公共廁所有些遠，本來要陪同找個草叢讓外甥尿尿，但外甥表示「我能自己去！」後，就讓他自己去沒有陪同。

沒想到，外甥在溪邊尿尿後不慎墜溪滅頂，直到遲遲等到不外甥歸來，林女才趕緊叫丈夫一同尋找，最終在現場上游約200公尺處發現男童倒臥溪畔溺水，已經臉色慘白、渾身癱軟，在現場就已經失去呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術，當天下午5時許宣告不治。

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一審宜蘭地院認為，林女當時是外甥的現場主要照顧者，因不得讓未滿6歲的兒童獨處，觸犯過失致死罪，而小孩的媽媽也表示「絕對不會原諒她」，希望身為阿姨的林女能親口承認錯誤。

宜院考量到林女已經和外甥家人合解賠償，判刑7月並給予緩刑2年，免入獄。高院審理後認為，過失致死罪判刑7月且可緩刑，並未過重，也沒有濫權裁量，原審判決無誤，評議後駁回上訴，全案仍可上訴。


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