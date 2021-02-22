她到銅鑼找男友竟遇害　「苗栗連續性侵犯」奪2命自爆還犯4案

圖文／鏡週刊

苗栗20年前發生1起駭人聽聞的性侵殺人焚屍案，1名女子陳屍車內，被燒得面目全非，警方在1只燃燒未完全的塑膠杯上，採集到1名男子的口水，比對後發現與另案遭羈押的溫姓男子相符，檢警借提偵訊，溫男坦承犯行。

當年支援辦案的刑事警察局偵三大隊大隊長蕭瑞豪發現，偵訊過程中，溫男陳述的犯案經過，雖然大多與警方調查的結果一致，但在描述被害人穿著、案發周邊環境等細節時，卻出現些微差異，因此懷疑溫男可能還涉及其他命案。



▼溫男開著L女的車，將她載至苗栗銅鑼山區性侵殺害。

為釐清真相，蕭瑞豪調閱苗栗縣其他同類型、未偵破的命案資料，發現在1999年3月間，一名H姓女子陳屍於銅鑼鄉某處菜園，距離L女命案現場僅數公里，死者同樣遭性侵殺害，而其身亡時的穿著、陳屍地點周遭環境，竟與溫男口述的情節相同，因此研判H女命案可能也是溫男所為。

警方連夜整理出H女命案的相關卷證，隔日再次借提溫男偵訊，溫男看見桌上擺滿厚厚一大疊卷證，自知難逃法網，當場認罪。

溫男供稱，1999年3月17日凌晨，他騎機車準備到銅鑼訪友，途經公館交流道附近時，看到H女一個人站在路邊，詢問後得知，她是從台中搭車在該處下車，準備到銅鑼找男友，因其男友遲未出現，加上凌晨攔不到計程車，溫男於是告訴對方，願意載她前往銅鑼。

行經銅鑼山區時，溫男故意將機車騎到某處菜園，並藉口迷路且心情不佳，希望H女與他發生性行為，藉此宣洩情緒，H女當場拒絕，溫男於是毆打對方逼其就範、性侵得逞，由於H女揚言提告，溫男索性一不做二不休，用H女的絲襪將其勒斃，離去前還取走死者身上的現金、提款卡及手機。

坦承犯下2起命案的溫男，似乎死豬不怕滾水燙，又加碼供出曾猥褻4名女學生，其中2人甚至未成年。相關案件經法院審理後，溫男最終被判處無期徒刑定讞，為自己的罪行付出代價。



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