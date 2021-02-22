御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

▲「御茶園」品牌上市20周年，推出全新「冷山茶王」、「東方茶后」，並力邀林志玲與AKIRA首度合體擔任品牌年度代言人。

圖、文／御茶園提供

台灣人愛喝茶，也越來越懂茶。「御茶園」適逢品牌上市20周年，為了滿足消費者品味，推出全新「冷山茶王」、「東方茶后」，以功夫茶萃法，打造頂級現泡台灣茶口感，並力邀林志玲與AKIRA首度合體擔任品牌年度代言人，邀請大家一起品味台灣好茶！

「御茶園」堅持「100%天然茶葉沖泡」的做茶精神，讓消費者在喝瓶裝茶時能享受如同現泡般優質的台灣好茶。今年主打新品「冷山茶王」，嚴選添加台灣三大高山茶區－阿里山、杉林溪、梨山茶葉，泡出高山茶獨有的冷冽茶香，清香甘甜。「東方茶后」精選世界聞名的東方美人與台灣紅茶，香氣濃郁不苦澀，是一款擁有獨特魅力的台灣頂級紅茶。御茶園「冷山茶王」「東方茶后」將於2月24日全台各大通路上市，敬請期待。

御茶園年度代言人林志玲與AKIRA平常就很愛分享台灣茶給海外朋友，御茶園系列中有多款台灣茶，很開心能一起把台灣好茶分享給大家。這次首度夫妻合體拍攝御茶園廣告是個很特別的經驗，廣告更與日本知名導演谷一郎、日本奧斯卡最佳攝影師河津太郎兩位大師合作操刀完成， 2月24日合體代言的廣告將於各大平台首播，想搶先目睹志玲姐姐與AKIRA風采的人千萬別錯過。

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▲御茶園X林志玲 AKIRA 2021茶王茶后廣告代言花絮。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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