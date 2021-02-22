　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

▲▼御茶園,台灣茶,林志玲,AKIRA,冷山茶王,東方茶后。（圖／御茶園提供）

▲「御茶園」品牌上市20周年，推出全新「冷山茶王」、「東方茶后」，並力邀林志玲與AKIRA首度合體擔任品牌年度代言人。

圖、文／御茶園提供

台灣人愛喝茶，也越來越懂茶。「御茶園」適逢品牌上市20周年，為了滿足消費者品味，推出全新「冷山茶王」、「東方茶后」，以功夫茶萃法，打造頂級現泡台灣茶口感，並力邀林志玲與AKIRA首度合體擔任品牌年度代言人，邀請大家一起品味台灣好茶！

▲▼御茶園,台灣茶,林志玲,AKIRA,冷山茶王,東方茶后。（圖／御茶園提供）

「御茶園」堅持「100%天然茶葉沖泡」的做茶精神，讓消費者在喝瓶裝茶時能享受如同現泡般優質的台灣好茶。今年主打新品「冷山茶王」，嚴選添加台灣三大高山茶區－阿里山、杉林溪、梨山茶葉，泡出高山茶獨有的冷冽茶香，清香甘甜。「東方茶后」精選世界聞名的東方美人與台灣紅茶，香氣濃郁不苦澀，是一款擁有獨特魅力的台灣頂級紅茶。御茶園「冷山茶王」「東方茶后」將於2月24日全台各大通路上市，敬請期待。

▲▼御茶園,台灣茶,林志玲,AKIRA,冷山茶王,東方茶后。（圖／御茶園提供）

▲▼御茶園,台灣茶,林志玲,AKIRA,冷山茶王,東方茶后。（圖／御茶園提供）

御茶園年度代言人林志玲與AKIRA平常就很愛分享台灣茶給海外朋友，御茶園系列中有多款台灣茶，很開心能一起把台灣好茶分享給大家。這次首度夫妻合體拍攝御茶園廣告是個很特別的經驗，廣告更與日本知名導演谷一郎、日本奧斯卡最佳攝影師河津太郎兩位大師合作操刀完成， 2月24日合體代言的廣告將於各大平台首播，想搶先目睹志玲姐姐與AKIRA風采的人千萬別錯過。

▲御茶園X林志玲 AKIRA 2021茶王茶后廣告代言花絮。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

►想了解更多請到御茶園官方網站

ET快訊
高醫提告罔腰喊卡！2關鍵動向曝光
不只案943！台南公司放5人趴趴走　罰金將變5倍
快訊／全台最高「屏東谷川大橋」意外！男99米高墜下慘死
快訊／謝和弦6月娶莉婭　Keanna回應了
神秘升降機載2人消失　北市府開罰6萬「限期拆除」
網爆罔腰男友「承認假懷孕」：賣狐仙賺6萬多　本尊現身回應了
星巴克今天起「連續19天」買一送一　用這方法爽賺一杯

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

選擇困難症發作！超商「無糖茶飲」超多樣　內行激推3款：是霸主

御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張

把握年後關鍵七天！跟著溫妮、關關一起「統一陽光輕盈七日挑戰」　邁向輕盈之路跟同事拉開熱量距離

首創東森幣樂透　讓9萬多人新春「樂透」了！神人抱走406萬獎品

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

御茶園20週年　打造頂級現泡台灣茶口感　林志玲與AKIRA首度合體代言　邀請大家來喝台灣茶！

228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」　全台僅6000張

把握年後關鍵七天！跟著溫妮、關關一起「統一陽光輕盈七日挑戰」　邁向輕盈之路跟同事拉開熱量距離

首創東森幣樂透　讓9萬多人新春「樂透」了！神人抱走406萬獎品

林智堅：持續與鄭文燦交流、合作　讓桃園、新竹更緊密幸福

安平命案他是「藏鏡人」？角頭家遭撒冥紙砸車　死者10友人慘了

罔腰5年前就嗆「我說懷孕就懷孕」　自曝凸肚真原因：誰再批判就戰

ET民調》單厚之／支持度超過韓江　吸票力超越鄭運鵬　林智堅入主桃市卻不操之在己

他送長輩洗碗機結果悲劇了！「拿去退掉」還慘遭洗臉：很不爽

煮香噴噴沒牠的份　小柴委屈躺廚房「聞香酣睡」：夢裡什麼都有QQ

遊騎兵陣容年輕化　32歲梁玹種展企圖拚擠進先發輪值　

爸媽又拿走紅包！他撂狠話「斷親子關係」　沒臉見同學：受夠了

「單局雙響滿貫砲」朴贊浩也是苦主　慘遭塔提斯老爸棒打

蘇智傑進總統府像迷宮　陳傑憲被總統點名不知所措

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

消費熱門新聞

首創東森幣樂透　讓9萬人新春「樂透」了

麥當勞限時3天送大麥克買1送1券！

漢堡王連續22天「華堡免費送」！

御茶園20年林志玲AKIRA合體代言

4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

跟著溫妮關關統一陽光七日挑戰

全聯獨家「變色湯圓」元宵優惠

補班日10大優惠終極懶人包！

2/21東森樂透頭獎上看1200萬

美鳳姐不藏私分享「工作神器」

雷神槌變飲料杯　朕心加加超時尚

4位韓劇界的明日之星

一顆30元！速食店神秘「銅板漢堡」

更多熱門

相關新聞

林志玲合體AKIRA！拜年影片超閃

林志玲合體AKIRA！拜年影片超閃

台灣第一名模林志玲（志玲姐姐）2019年6月嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，便專注於家庭生活，雖然減少了公開露面的次數，但她仍不忘透過社群網站與粉絲互動，近來逢遇農曆春節，夫妻倆也一同錄製拜年影片，透過影片放送新年祝福。

林志玲3年照片對比！曝驚人真相

林志玲3年照片對比！曝驚人真相

女星平價愛牌Self-Portrait開幕

女星平價愛牌Self-Portrait開幕

林志玲飯局遭逼酒「全身爬紅疹」

林志玲飯局遭逼酒「全身爬紅疹」

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

網紅住台南晶英　名牌遭竊報警！

關鍵字：

御茶園台灣茶林志玲AKIRA冷山茶王東方茶后

讀者迴響

熱門新聞

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面