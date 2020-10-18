選擇困難症發作！超商「無糖茶飲」超多樣　內行激推3款：是霸主

▲超商販售著各種不同的飲料。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

含糖飲料雖然好喝，不過為了健康著想，也不能天天「喝糖」。一名網友先前就丟出疑問，他平時喝慣了甜度破表的「快樂水」，日前心血來潮，忽然想改買無糖茶來解饞，他應該要買哪款比較內行呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，網友也紛紛推薦自己心中的第一名。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「超商無糖茶買哪款才內行」為題發文，由於他平時在超商都是選購含糖飲料，因此對無糖茶品不太熟悉；他仔細看了看，發現無糖飲料的品項真的有夠多，光是茶裏王就有7種口味、原萃也分了6至7種。

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▲原PO不知道要選哪款無糖茶品。（圖／翻攝自PTT）

各品牌幾乎都有販售綠茶、紅茶、鐵觀音、烏龍茶等，五花八門的商品總讓人選擇困難症發作！原PO看到後也趕緊求助，超商內這麼多的茶類，應該要挑哪一種，「才顯得內行？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「雙（双）健茶王」、「義美四季春」、「梧堂仙草茶」、「原萃的玉露和烏龍茶」、「原萃」、「開喜」、「開喜無糖」、「全家牌四季春」、「全家四季春」。

▲每牌都推出許多品項。（圖／記者曾筠淇攝）

其中比較多人點名的則是茶裏王、御茶園和純喫茶，「茶裏王無糖綠啦！其他浪費錢」、「茶裏王的高級無糖綠，銀綠色罐身，比較貴的那種」、「茶裏王濃韻綠色25元，好喝真的濃」、「御茶園四季春，罐裝中的霸主」、「御茶園生茶」、「御茶園，支持國產」、「純喫茶無糖綠唯一解」、「我都喝純喫茶無糖綠」、「純喫茶無糖綠說第二，沒人敢說第一」。