日太空人轉高雄美照推友狂轉！陳其邁邀他造訪　野口聰一回應了

▲高雄大港橋。（圖／高雄市新聞局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

日本太空人野口聰一於19日在推特（@Astro_Soichi）發布一張在國際太空站（ISS）所拍攝的台灣空拍照，並寫下「台南市、台灣」引發網友們熱議。為此，高雄市長陳其邁力邀野口聰一在疫情過後能來高雄遊玩。新聞局長董建宏也表示，推特又再一次扮演高雄在城市行銷及國民外交上的重要角色。

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▲太空人轉高雄美照獲上百推友轉發。（圖／高雄市新聞局提供）

日籍太空人野口聰一近日在推特（Twitter）上，貼出在太空站拍攝的南台灣空拍照。高雄市長陳其邁透過市府新聞局以日文及美照，在推特邀請野口先生疫後親遊港都，感受壯闊山林與海港風情。

野口後來也轉貼高市府的貼文，並表達感謝之意，獲得國內外推友百次分享，新聞局長董建宏表示，推特又再一次扮演高雄在城市行銷及國民外交上的重要角色。董指出，推特（Twitter）是高雄市進行城市外交、國民外交的重要平台。高雄於2017年獲素有背包客聖經之名的國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）推薦為2018年全球10大最佳旅遊城市之一，當時引來各界好奇，究竟高雄是怎麼做到的。

▲高雄棧貳庫。（圖／高雄市新聞局提供）

董建宏透露，當時在孤獨星球上推薦高雄的香港旅遊作家，就是透過新聞局所經營的高雄市政府官方推特，後由新聞局向觀光局取得聯繫及相關資料，最後成功推薦高雄躍上孤獨星球。因Twitter在全球擁有3.1億以上的用戶，而新聞局於2015年起，即以推特做為國際行銷的管道之一，更是全國首個獲得官方藍勾認證的城市。

董建宏也期盼透過以英日雙語為主、其他語言為輔的貼文，讓世界看見高雄、認識高雄，進而促進至高雄觀光和投資的意願。而為配合中央的新南向政策，也開始增加使用東南亞語言的比例。

目前高雄市政府推特共已發表1,422則推文，吸引近6萬2千名的跟隨者（follower），市府的經營也獲得推特官方的肯定，將高雄市政府列入大中華區2016年10大成功行銷案例中。

時間對我們來說完全沒用！