罷韓後失業8個月！韓國瑜前機要轉行「熊貓外送員」顧生計



▲前高雄市長韓國瑜機要李昶志(右) 。（資料圖／ETtoday記者攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，近期推出「韓先生來敲門」系列，這被視為他復出的起手式，但其實罷韓過後，他身旁的一名機要李昶志，經歷長達8個多月的失業，求職四處碰壁，近期改行當外送員，身分轉變也引來不少討論。李認為自己的人生要自己負責，外送員是人生的新體驗，現在就是邊寫論文邊外送過生活。

▲前高雄市長韓國瑜機要轉行當外送員 。（圖／翻攝李昶志臉書）

今年33歲的李昶志，曾經擔任過洪秀柱的競選發言人，也做過韓國瑜競選總統時的隨行發言人，韓國瑜市長當選後，他也擔任市長室機要，隨著韓國瑜跑行程，但隨著韓國瑜被罷免後，李昶志也因此失業長達8個多月，近期有了新身分，就是美食外送員，一開始大家還存疑，不過他換上制服，戴上安全帽，不顧外人評論，開啟了新的「外送人生」。

從螢光幕前發言變成外送員，李昶志於臉書發表心情。他指出，去年跟著一起被罷免後，一直閒到現在，過了而立之年，自己的生活總是要自己想辦法，都這麼大了，當然要自己照顧自己，因此投了很多履歷，但可能政治幕僚這份工作，讓很多企業都遲疑了一下，履歷常常是已讀不回。

他堅持不想離開高雄工作，就是因為家就在高雄，上大學後就在外地讀書工作，待了好幾個縣市，也台澎金馬跑了好幾圈，現在想留在家，留在高雄。他感謝韓國瑜的提攜，讓他有機會在高雄市府服務。罷韓之後，也就決定了，如果要找工作，就在高雄。

他談到，外送員工作沒有什麼特別的想法或策略，單純是因為門檻低，時間算是彈性，至少有收入，算是人生的新體驗，而且很快上手，三小時說明會加上領裝備，隔天就可以上線外送。所以才選擇這份留在高雄，離家近的工作，途中也遇到不少暖心的事。不過昔日發言人改行當起外送員，也引發不少討論，但得到更多的是親朋友好友的支持和鼓勵。

時間對我們來說完全沒用！