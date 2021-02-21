中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接 盧秀燕：感謝共同合作拚經濟

▲盧秀燕出席中部上市櫃菁英聯誼會會長交接。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕21日出席中部上市櫃公司菁英聯誼會會長交接典禮，由闢麗國際多媒體董事長黃文璋接下新任會長。盧秀燕表示，感謝中菁會對台中經濟的貢獻，以及各界對台中投資環境的肯定與支持，她上任至今，投資台中總額已達7513億元，期盼共同合作拚經濟。

中部上市櫃公司菁英聯誼會今天上午11點半，舉辦第26、27屆會長交接典禮。市長盧秀燕見證下，新任會長由霹靂國際多媒體董事長黃文章接任。

▲盧秀燕與前副總統吳敦義、立法委員江啟臣，與中部上市櫃菁英聯誼會成員合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，中部上市櫃公司菁英聯誼會是全台第一個以上市、櫃公司董事長、總經理組成的聯誼會，一直是大台中產業交流重要平台。受到新冠肺炎疫情影響，去年充滿挑戰，前會長梁進利發揮企業家精神衝破難關，讓中菁會業務蒸蒸日上。

她說，市府扮演堅強後盾全力支持，其中業界殷殷期盼的台中國際會展中心已於2019年開工，投入約70億元，目前進度超過20%，預計2023年完工啟用。此外，為落實「輕稅簡政」，台中市去年調降公告地價逾2成，降幅高居全國之冠，估有超過9成市民、近86萬戶受惠，減輕人民負擔。

她也提到，根據經濟部投資台灣三大方案統計數據，台中市吸引172件投資，件數全國第一，投資金額高達2115億元，創造1萬5929個就業機會。她上任至今，投資台中總額已達7513億元，顯現各界對於台中深具信心，感謝多數企業肯定台中投資環境，願意持續擴大投資台中。

中市經濟發展局長張峯源表示，根據經濟部去年第四季公司行號家數及資本額相關經濟指標，台中公司登記家數成長3982家、商業登記家數成長3813家，商業登記資本額成長超過8.5億元，三項重要經濟指標均為六都第一。

今日交接典禮，前副總統吳敦義、立法委員江啟臣、雲林縣長張麗善、台中市政府經濟發展局長張峯源皆出席致意。

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