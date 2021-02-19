大甲殯儀館聯外道路窄　中市斥資3500萬拓寬會車不卡關

▲大甲殯儀館聯外道路拓寬開工，圖為模擬完工後的狀況。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲殯儀館因聯外道路狹窄，每逢吉日殯葬隊伍眾多導致會車困難，台中市政府為解決問題，編列3480萬餘元拓寬道路。台中市長盧秀燕19日出席開工典禮時表示，完工後道路將從4米寬拓寬為8米，讓會車不再卡關，可有效紓解車流，也解決居民10多年來的心願。

今天上午，舉行大甲殯儀館聯外道路拓寬工程開工典禮，市府編列3480萬餘元包含購地及工程費，原本4米寬道路將拓寬成8米，全長577公尺，由大甲區公所執行，預計今年7月下旬完工。

▲▼盧秀燕到場主持大甲殯儀館聯外道路拓寬開工，希望能解決居民多年來心願。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕致詞時以「希望往生者一路好走！」開場，她表示，大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，現有道路寬度只有3.8至4.2米，每逢吉日殯葬隊伍眾多，常導致交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間。市府為回應地方10多年心願，編列總經費近3500萬元進行購地及工程費，規劃將道路拓寬為8米，感謝地方議員支持通過預算，完工後帶給甲安埔地區更便捷的交通。

中市民政局長吳世瑋表示，大甲館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡到南邊的彰化，109年火化數量3597具，平均一天9.8具，最多一天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，此次聯外道路拓寬後，將縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全。

大甲區長顏金源則說，感謝市府及市議員協助，歷經10多年努力終於定案，此次拓寬工程所需經費由市府建設局挹注，工程經費1623萬多元、用地費1856萬多元，共計3480萬多元。

今日開工典禮，盧市長、民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、台中市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌、大甲區長顏金源、外埔區長葉聯慶、台中市生命禮儀管理處長劉振村、大甲殯儀館長張耀文、台中市養護工程處海線工程隊長蘇佳禾及多位地方里長皆到場觀禮，立法院副院長蔡其昌、台中市議會議長張清照也派代表致意。

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