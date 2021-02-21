還原西濱快20車連環撞　公路總局急調監視器「有霧、流動很快」

▲西濱連環撞，行車紀錄器畫面曝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21日）上午7時31分發生重大車禍，共有20輛車撞成一團，目前北上全線封閉。有目擊者表示現場有濃霧，對此，公路總局第五區養護工程處水上工務段段長何明然指出，該事故路段因為在橋上沒有監視器，調出前後路段影像出來看後是發現「有霧、但流動很快」，不過是否霧濃到釀禍，還要等警方調查。

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▲西濱快北上254K重大連環車禍，20輛車撞一團，釀1死多人傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有網友在「西濱公路（西濱快速道路）路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團發文，貼出車禍慘況，只見瓦斯桶散落一地，多車受損嚴重，還有一輛車被壓縮變「半輛」。原PO表示，現場濃霧，請下東石交流道，走旁邊引道，下一個再上；還有人驚呼，「這到底怎麼撞的？」

公路總局第五區養護工程處水上工務段段長何明然表示，因為事故路段在橋上沒有監視器，稍早有調出事故前後路段的影像出來看，從畫面中發現「有霧、看起來流動很快」，但是不是這個原因造成事故還有待警方釐清。

何明然也說，該路段速限90公里，第一追撞現場還不算下坡，也還沒進入彎道，應該與道路設計無關，因為台61線通車那麼久了，雖然有事故，但並沒有集中在這，不算所謂的危險路段。

▲▼現場畫面。（圖／地方中心翻攝）

對於是否可能是濃霧造成這起重大連環車禍，氣象局表示，今天清晨並沒有發濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準，也就是能見度低於200公尺，還有很大段距離。

對於目擊者表示現場起濃霧，氣象預報員官欣平表示，早上沒有發布濃霧特報，目前從人工站、自動站觀測資料顯示，並沒有那麼低能見度的情況發生。推測可能跟測站設置位置有關，另外，也可能是區域性的天氣現象，例如周圍有人燒東西，或者中南部最近空氣品質差，現場再加上燈光照射，就可能出現一片白茫茫狀況。

氣象局也提醒，明天（22日）中南部及金門、馬祖地區確實易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意路況及航班資訊。

天氣風險日前發文則提醒，周六至下周一天氣非常穩定，加上風速微弱，預計北部、西半部的空氣污染會相當嚴重。同時也放上周六到下周一【PM2.5】的模擬影片，加上風速風向，讓大家了解這波空氣污染的嚴重程度與模擬情形。

從模擬資料中也可以看出，接下來三天並沒有明顯的境外污染，主要都是境內污染。天氣風險表示，有時候境外污染雖然嚴重，但東北風一吹很快就過了，這種連續數日的穩定天氣，讓境內污染不斷堆積，處理起來更頭痛。

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）

▲▼現場畫面。（圖／翻攝「西濱公路(西濱快速道路) 路況回報.追焦團.攝影作品.秘境分享」臉書社團）