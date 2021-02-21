台大生不爽被罰補票！怒放空高鐵股票要「回本」：賺600就走人

▲高鐵站。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

一名台大學生因被高鐵要求補全票加罰50%票價，導致荷包大失血，因此十分不滿，決定放空高鐵股票，賺回600元就走人！對此不少網友笑說「有感受到你很氣XD」。

原PO於20日在PTT股票板PO文，稱自己寒假時以大學生優惠票價購買高鐵車票，但因證件弄丟正在申請補發，於是出示epo電子學習歷程證明在學身份，「但美麗的車長姊姊仍不給過，於是賠了562（補全票+罰50%）。」

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這讓原PO相當不滿，痛批高鐵對於學生票認證制度真的很落後，「齁氣氣氣氣氣氣氣氣氣氣。」他同時指出，他的進退場機制是在禮拜一開市時，以市價放空，賺600元就走人，應該不會有人跟單，停損自己處理，「空到賺為止。」貼文還附上台大學生學習歷程檔案以及補票收據作為證明。

▲高鐵規定中強調「網路查詢學籍證明恕不適用」。（示意圖／記者李毓康攝）

消息傳出後引發熱議，網友紛紛笑說，「有感受到你很氣XD」、「看到賺600快笑死」、「應該要做多 因為他賺到你的錢惹」、「高鐵已經連漲5天了 星期一再漲上去嘎死你」。

不過也有不少人持相反意見，因為據高鐵官網規定，購買學生票者乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並特別強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。

因此有網友指出，「沒學生證補票很正常不是？要用人家優惠就要照著人家規定走」、「對 爛制度 直接把學生票取消就沒這些問題」、「學弟不要丟臉 我跟你對做一張」。

另外也有一部分人士認為規定應該與時俱進，「epo不給過也太落後」、「epo真的是現在教育部正在推的東西 很即時準確」、「epo比紙本學生證更有公信力吧，高鐵就是吃定消費者」。