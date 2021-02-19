搭高鐵後...他怒喊「再也不搭了」！理由曝光掀網論戰

▲原PO搭高鐵回台中，但為了返回市區計程車費爆表，讓他崩潰喊「以後不搭了」。（圖／記者李毓康攝，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

高鐵雖然要價較高，但速度更快、靠站少，是許多想省時民眾的不二選擇，不過有名網友在PTT發文指出，日前春節返鄉搭高鐵後，表示「再也不會搭第二次」，原因是接駁叫計程車花了太多錢，文章一出立刻掀起網友正反論戰。

原PO在PTT發文憤慨表示，「返鄉從台北搭到台中只要七百多元，覺得很划算就搭，結果高鐵到台中新烏日站之後，我直接搭計程車回去，計程車費就要500多，XX的，高鐵票只要七百多元，計程車就要五百多，下次不搭了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發熱議，有網友認同表示，「高鐵站公車、接駁車都超難等」、搭高鐵加上接駁費用和時間，並不比台鐵快多少，錢卻多很多」、「所以我都坐客運啊，直接到市區」、「除了台北高雄，高鐵站都離都市很遠...」、「同意，不知道為何高鐵站都好偏僻」、某些縣市真的寧可搭台鐵也別搭高鐵，超不方便」。

不過也有人出面反駁表示，「其實你可以轉台鐵啊，比小黃省很多」、「烏日火車站就在旁邊啊兄弟」、「只能耐心等中捷了，之後會好很多」、「高鐵的價值是在長距離運輸，台灣設太多站了，變得跟一般火車沒兩樣」、「會搭高鐵的基本上已經不在乎錢了吧」、「都買高鐵了當然是想省時間，誰想搭接駁車跟高鐵....但這題已經無解了」。