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高鐵購票APP改版！新增2新功能　查車次更聰明「視障者也能用」

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵購票APP改版。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

搭高鐵注意！台灣高鐵公司「T Express」行動購票APP今（18）日起全新改版（6.00版），新增「全線即時營運資訊」及「各車次停靠站查詢」功能，使用者介面也重新設計，同時強化手機作業系統輔助功能，提供視障者更貼心的購票服務。

高鐵公司表示，新版「T Express」除提供更直覺的操作介面、更清楚的乘車資訊、更友善的輔助功能，還導入適地性服務，旅客查詢車次或時刻表時，系統即會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站。

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即日起iOS用戶可透過「App Store」、Android用戶可透過「Google Play」下載最新版的「T Express」，開啟您美好的高鐵旅程。

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲各用戶即起可將購票APP更新改版。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司強調，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，歡迎旅客多加利用「T Express」行動購票App購、取票，可減少排隊購票之人潮群聚或接觸公共機台而產生的感染風險，同時減少紙張使用，為環保盡一分心力。

高鐵公司因應個人化與行動化的服務趨勢，早於2011年即領先國內運輸同業率先推出「T Express」行動購票APP，並持續開發各種創新功能，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求。

「T Express」上線迄今，累計下載數已突破千萬人次，去（2020）年開立之手機票證更高達1,300萬張，不僅讓旅客享有完全不受時間、地點限制的個人即時票務服務，也落實票證無紙化的環保概念。

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