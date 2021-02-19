228連假高鐵「停售自由座」！再加開12班車　車票2/21開賣

▲高鐵加強防疫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台灣高鐵公司今日宣佈，「和平紀念日疏運」期間自2月26日至3月1日總計4天，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡使用，另外再加開12班次列車，加班車與釋出的自由座車位將於2月21日起開放售票。

高鐵公司表示，為釋出原自由座座位，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）及站內售票通路（售票窗口、自動售票機）將自2月20日晚間21時至24時，共3小時暫停受理2月26日至3月1日之訂位購票服務，僅受理付款、取票或退票作業，其他日期之票務作業則不受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，針對付款期限至2月20日24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月21日，以保障旅客權益不受影響。

高鐵公司提醒旅客，於再加開車次中，部分到站時間超過晚間24時，包括：2月26日南下1337、1297車次抵達台南、左營時間；3月1日北上1336車次抵達南港時間，以及1576、1698、1296車次抵達板橋、台北、南港時間，均超過晚間24時。

▲228連假停賣自由座。（圖／記者李毓康攝）

台灣高鐵2021年和平紀念日疏運期間共加開114班次列車（南下55班、北上59班），總計5天提供850班次列車的旅運服務。高鐵企業網站首頁已持續更新「銷售資訊」，旅客可預先查詢，提早規劃行程。

高鐵公司亦針對定期票、回數票之旅客提供以下配套措施：

一、 定期票：原優惠效期含2月26日至3月1日者，將配合展延相對應天數，另再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延6天。

二、 回數票：除展延6天優惠效期外，若於2月8日（含）至2月25日（含）購買，並於3月2日（含）至5月1日（含）將次數使用完畢者，可於2021年5月15日（含）前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。