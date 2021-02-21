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嘉市發放虹彩小牛小提燈　22日起限時3天3000個發完為止

▲嘉市發送繽紛虹彩小牛提燈 2/22起連續3日限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市發送繽紛虹彩小牛提燈 2/22起連續3日限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節年假剛放完，本月26日又即將迎來元宵節 (農曆正月十五)3天小連假。市長黃敏惠預告，將在金牛年特別隆重推出「虹彩小牛」小提燈，預計自22日至24日連續三天的下午4點開始，在嘉義市文化公園(文化路與民族路口)發送給民眾，每日限量1,000個，送完為止。

▲嘉市發送繽紛虹彩小牛提燈 2/22起連續3日限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市小牛提燈限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

小提燈呆萌討喜程度破表!讓親子拿回家DIY，有趣又招財。市府民政處長劉美鳳指出，連續3天預計將發送3,000個，配合防疫措施，請市民於排隊領取小提燈時，務必戴口罩領取，沒有佩戴口罩的民眾將無法領取，敬請民眾配合。

民政處宗教禮俗科長陳惠珍表示，每年嘉市府推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，甚至有小提燈迷每年收集。今(110)年選購的「虹彩小牛」小提燈是由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計，林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦的小提燈充滿童趣，憑著「不想做無聊的提燈」初衷，每年推出的新提燈總有令人驚喜的亮點。

▲嘉市發送繽紛虹彩小牛提燈 2/22起連續3日限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

這次設計是以討喜的卡通牛為造型，賦予時尚的簡單線條，純白為底色，以簡潔可愛的氣象圖案為主題，搭配如糖果般繽紛的色彩。閃亮大眼睛，搭配上粉色牛鼻子，刻意放大的牛頭與粗粗的牛腳，讓小牛看起來很呆萌。有著圓胖身材的虹彩小牛因關節的連接，可前後擺動的造型牛腳，能靈活的小散步，在夜間點燈後，繽紛閃亮，吸睛度爆表！

防疫情間，虹彩小牛也戴上迷你版的大紅色新春福氣口罩，向市民宣導正向防疫，「口罩戴好戴滿」，保持適當的社交距離，並請記得拱手不握手、勤洗手，保護自己，也保護他人，希望大家都能平安快樂的歡度元宵佳節。

▲嘉市發送繽紛虹彩小牛提燈 2/22起連續3日限量發送3,000個。（圖／嘉義市政府提供）

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元宵節小提燈虹彩小牛

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