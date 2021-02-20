限量「活力牛」小提燈萌翻　交部邀大小朋友提燈搭車遊霧峰

▲即起搭霧峰假日巴士可憑票兌換活力牛小提燈。（圖／參山國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

元宵佳節將到，台灣燈會雖因疫情停辦，應景的「活力牛小提燈」仍將發放，參山國家風景區管理處今起推出搭車送小提燈活動：3月1日前的週六日和國定假日，搭乘「迴遊阿罩霧」假日觀光巡迴巴士，憑車票就能到霧峰農會酒莊兌換造型可愛的活力牛小提燈。

▲活力牛小提燈適合親子一起組裝同樂。（圖／參山國家風景區管理處提供）

今天搶頭香獲得提燈的遊客蘇先生開表示，原本只是趁延後開學的時間帶孩子來體驗霧峰觀光巴士，沒想到還能兌換小提燈，讓小朋友開心不已，整體造型多變、設計充滿趣味，很適合親子一起動手組裝。

參山國家風景區管理處表示，交通部觀光局今年製作的「活力牛」小提燈，以乳牛造型配合繽紛彩色，圓滾滾的身體和大頭、嘴嚼青草，身體關節還能靈活擺動、牛背上的喜鵲也會搖晃，可愛又富有動態感；而將牛身上下顛倒，一秒就變成「發光牛角帽」，讓每個小朋友都能變身小萌牛。



▲即日起搭霧峰假日巴士可憑票兌換活力牛小提燈。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山風管處指出，提燈限量250盞，還贈送一包阿罩霧限定版霧峰香米；多種電子套票可以搭配選擇，最便宜只要100元起，歡迎大小朋友一起提著燈籠搭車巡遊張燈結彩的霧峰林家宮保第、懸掛五彩繽紛燈籠的光復新村老宅等景點，感受熱鬧元宵氛圍。

相關訊息詳見活動網站(https://www.wftrip.com.tw)或參山國家風景區臉書粉絲專頁查詢。