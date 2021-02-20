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全聯獨家「變色湯圓」賣破2.5萬盒！元宵優惠一次看

▲▼紅豆食府鴻運四喜湯圓圓潤Q軟的外皮，添加綠茶粉、紅麴、芝麻色彩絢麗，香濃滑潤的內餡另添加堅果多了一層口感，多重內餡讓人一顆接一顆停不下口。（圖／全聯提供）

▲全聯今年元宵新推紅豆食府鴻運四喜湯圓。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯獨家推出「變色湯圓」，白色湯圓煮完會立刻變色，目前已賣破2.5萬盒！另外為迎接元宵，自即日起至2/28推出近20款湯圓優惠價，「PXGo!全聯線上購」也可享分批取貨優惠，適合揪團或送禮給親友。

全聯福利中心表示，去年冬至獨家推出「大裕食品變色龍彩虹圓」，白色湯圓煮完會立刻變色，好吃又好玩，成為人氣商品；今年元宵則新推出「紅豆食府鴻運四喜湯圓」，內容物包含紅、綠、白、灰4種顏色湯圓，色彩象徵福、祿、喜、財等鴻運。

▲▼全聯元宵節湯圓優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯開發懶人剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」。（圖／全聯提供）

此外也獨家推出超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，一包內有多達10顆水晶湯圓，搭上肉燥湯頭，餡料以大鍋爆炒，外皮晶瑩剔透有彈性，即日起至2/28售價99元，數量有限，售完為止。而We Sweet甜點系列也推出應景的「五行湯圓」，2/28前購買搭配任一款甜湯（老鷹紅豆湯、芋頭甜湯、紅豆紫米粥、白玉豆花、古早味花生湯），原價80元，合購價69元。

▲▼全聯元宵節湯圓優惠。（圖／全聯提供）

▲We Sweet甜點系列也推出應景的「五行湯圓」。（圖／全聯提供）

除了實體門市，「PXGo!全聯線上購」電商平台今年在2/24至2/26期間也祭出「元宵慶團圓」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點，品項涵蓋經典熱銷湯圓及周邊食材等，分享、送禮或團購都能面面俱到。

全聯統計，2020年湯圓銷量共賣出700萬盒，較前年成長10%，為歷年新高紀錄，其中元宵與冬至兩大必吃湯圓節日，也各別賣出55萬盒與90萬盒銷量。雖然近年來不少廠商都爭相推出特色口味搶市，但湯圓熱銷前3名仍以傳統口味為主，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，而且3個口味的銷量就占了整體約6成，顯見經典傳統口味依舊最受到消費者青睞。預計今年在新品與熱銷商品和轉贈活動加持下，元宵湯圓銷量可較去年成長一成。

▲施家鮮肉湯圓。（圖／周花花，甲飽沒

另外《ETtoday新聞雲》也整理出大台北地區8家人氣湯圓名店，包括米其林指南必比登推介的「施家鮮肉湯圓」，從民國53年開業至今傳承到第二代，每年的元宵與冬至都出現排隊購買人潮。「御品元冰火湯圓」一樣是米其林指南必比登推介店家；此外還有台大學生熟悉的「臺一牛奶大王」；「雙連圓仔湯」曾在入口網站的評選中拿到第一名；以酒釀芝麻圓加蛋為人氣的「八棟圓仔湯」；70年歷史的三六圓仔湯；來自香港知名的「佳佳甜品」台灣分店等。

元宵來吃湯圓！一口咬下芝麻內餡流出　精選台北8家人氣名店

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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