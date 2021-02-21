嘉縣頻傳非法廢棄物傾倒　請民眾拍照、錄影、定位舉發公害

▲嘉義縣頻傳不肖業者非法傾倒廢棄物。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局自2021年1月1日成立稽查隊以來，即加強重大環保陳情案件的稽查強度，針對最棘手的非法棄置廢棄物案件，在環檢警的合作下，短短不到1個月的時間，已查獲行為人的有4件，除行政裁法外，移送司法機關偵辦3件，移送人數有5人，但新港等地仍傳出不肖業者趁虛而入。

嘉義縣環保局在與縣警察局共同合作下，11年1月別於東石鄉與竹崎鄉查獲非法棄置廢棄物案件，其行為人未領有公民營廢棄物清除處理許可文件，也未持有隨車證明文件，已違反廢棄物清理法，涉及刑事責任部分，則由東石鄉港墘派出所及竹崎鄉仁和、中和派出所移請司法機關偵辦。

▲嘉義縣非法掩埋事件頻傳。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局長張根穆表示，非法棄置廢棄物案件層出不窮，棄置的種類有廢棄物回填、棄置裝潢下腳料、非法載運廢棄物等情事；環保犯罪手法多為將廢棄物棄置於杳無人煙的空地、河川邊坡，或利用人頭承租土地堆置廢棄物，更有魚塭回填來路不明的土方夾雜垃圾，犯罪手法非常可惡。

依據廢棄物清理法第46條規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬以下罰金；另土地所有人、管理人或使用人若因容許或重大過失，致土地遭棄置廢棄物，應負清除處理責任，呼籲土地所有人、管理人或使用人善盡維護管理土地責任。

▲不肖業者無孔不入。（圖／記者翁伊森翻攝）

環境守護，除政府機關聯手打擊犯罪外，更需仰賴民眾於日常生活中一同守護，環保局呼籲，如發現有不明大型車輛載運廢棄物任意傾倒情事時，可拍照、錄影、定位並逕自向環保局舉發公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800或撥110。

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