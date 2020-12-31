原住民族教育資源中心成立　嘉義縣民和國中揭牌

▲ 嘉義縣原住民族教育資源中心成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣原住民人口數近6000人，為積極推廣原住民族教育，提高全體縣民多元教育素養，嘉義縣政府31日於民和國中正式揭牌成立「嘉義縣原住民族教育資源中心」，以培訓族語師資、傳承民族語言文化，延續、保存珍貴的原住民族文化資產為目標，縣長翁章梁、縣議員武清山等貴賓皆出席參與。

《原住民族教育法》108年修正通過後，各縣市透過成立原住民族教育資源中心，為原住民族教育課程、教材及教學方法注入新元素；嘉義縣原住民族教育資源中心設立，將建構正義友善的環境、培育專業族語師資、研發個學習階段課程教材、建置數位學習平台、傳承民族語言文化以及實踐多元文化社會為宗旨。

除原住民族教育資源中心，嘉義縣也在107學年度成立以鄒族為主的原住民族實驗教育學校「達邦國小」及「阿里山國民中小學」，積極推動族語教學及發展文化課程，透過實驗教育課程發展，期待建構屬於鄒族特有教育知識體系，將可作為中心成立重要的基石。

▲嘉義縣原住民族教育資源中心成立於番路鄉民和國中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說明，原住民族教育資源中心的啟用，肩負原住民族語言扎根、文化學習及知識傳承等任務，包含協助培訓族語師資、研發教材、建置數位學習平台等，提高原住民族文化認同，並增加學生對原住民族傳統智慧的認識，統合縣內各大學、中小學教育資源，深化原住民族教育、文化傳承及族語扎根工作，期盼成為原住民族教育重要夥伴、滿足原住民族學生的學習需求，也能讓原住民族下一代獲得更好的教育發展機會。

「每種不同的語言，都代表著一種智慧、一種思維！」翁章梁指出，少數民族、弱勢語言都面臨後繼無人或陷入下一代的孩子只會聽不會講的窘境，國家應拿出經費、投入人力協助傳承、保存語言；多認識一種語言，也能傳承此民族的智慧與想法，因此學習語言是重要的，多學習語言對自己的人生絕對有幫助，因此除了學習自己的母語外，也鼓勵大家多學習不同語言，認識不同文化。

嘉義縣原住民族教資源中心設有行政資訊組、課程教學組，以「原力、永續、創新、多元」為中心願景，盼達成「原住民族教育課程、教材與教學方法研發及推廣」、「協助本縣原住民重點學校，發展民族教育課程規劃與評量方式」、「原住民族教育之諮詢及輔導」及「原住民族教育相關資訊之蒐集、整理、建檔及推廣」之目標。

▲嘉義縣原住民族教育資源中心成立，將傳承傳統文化 、建構資訊平台 。（圖／記者翁伊森翻攝）

短期目標將編印鄒族文化生活教材、國中文化回應式學習領域教材；另外，將結合兩所實驗教育學校，編寫「民族教育學習階段課程綱要」，持續教師文化研習課程，讓一般教師皆具備原住民文化教育素養。

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