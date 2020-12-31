嘉義縣社區踏查走讀成果展　認識社區提升在地認同感

▲▼ 嘉」鄉「巡」寶‧新鹿義程-走讀社區成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣社區踏查計畫串聯學校、家庭與社區，由學校師生結合社區民眾實地走讀社區，認識社區提升在地認同感，進而與故鄉產生情感聯結，舉辦成果發表會，縣府希望營造溫暖、快樂、信任和安全的幸福社區環境，提供居民及遊客來嘉義微旅行指南。



教育處指出，社區大學提供社區居民學習平台、多元學習機會並推展終身學習，營造樂學、樂居、樂活學習型城市，居民透過學習活動，互相影響，讓嘉義縣進化成「樂學城市」。



成果發表會分為靜態及動態表演，靜態活動展出新港鄉、鹿草鄉及義竹鄉等社區踏查成果，社區大學展覽攤位展示教學成果及作品，並邀請國稅局、學生事務及特殊教育科及家庭教育中心同步辦理宣導。



動態表演則由社區踏查承辦學校邀請社區精采團隊表演，社區大學也將教學成果及課程學習內容，透過表演活動呈現 (有氧舞蹈、日語歌唱、有氧運動瑜珈、多元年舞蹈、二胡…)，今年還邀請嘉義縣109年度音樂比賽表現優異的團隊參加展演，陣容堅強，內容豐富多元，熱鬧非凡。



縣長翁章梁並表揚今年度參加「全國語文競賽」得獎者 ，嘉義縣共拿下23個特優獎項，包括全國語文競賽特優23名、第一屆縣長杯硬筆書法，前3名共12人、全國語文競賽優等24名、全國語文競賽甲等14名。

翁章梁指出，嘉義縣這幾年無論在農業、經濟和教育成就，都有長足進步，在行政院長蘇貞昌宣布嘉義縣將設置科學園區，以及國家級無人機研發測試驗證中心，加上大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、中科院航太基地，以及中埔鄉公館和水上鄉南靖農場即將陸續開發之後，未來10年嘉義縣將產生重大變化，嘉義縣將把握住這難得的機會，也希望大家共襄盛舉，進步再進步，才能趕上嘉義縣已經啟動的進步列車。

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