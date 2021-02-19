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馬尾妹插隊跳溜滑梯重壓3歲女童　「媽媽一副又沒怎樣的感覺」

記者黃翊婷／綜合報導

3歲女童排隊玩溜滑梯，卻遭馬尾妹半途飛撲重壓！一名媽媽18日在臉書「爆料公社二社」PO出一段影片，指控大年初五帶3歲女兒出去玩，卻在玩溜滑梯時遭一名貌似才就讀小學的馬尾女童中途插隊，直接飛撲重壓在孩子身上，「女兒馬上大哭說手痛」，沒想到對方媽媽露出一副又沒怎樣的感覺，女童也是闖完或就馬上跑掉，一氣之下才會決定PO出來，提醒所有家長帶孩子外出真的要多注意安全。

馬尾妹跳溜滑梯重壓3歲女童，媽媽一副又沒怎樣的感覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲馬尾女童準備從溜滑梯中間跳下去。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

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原PO提到，趁著年假最後一天帶3歲女兒出門玩耍，孩子乖乖排隊玩溜滑梯，卻在半途遭一名女童從另一邊跳過去，整個人重壓在孩子身上，「女兒馬上大哭說手痛，帶去照X光，還好手沒斷，否則後果不堪設想」。

但讓原PO不服氣的是，女童的爸爸當下有道歉，媽媽卻是一副又沒怎樣的感覺，女童也是闖完禍就馬上跑掉，「父母與我們談話的時候，小孩就在離他們不遠的地方，但他們沒有把孩子帶過來，讓她知道這件事的危險性。」

原PO坦言，當時只是想拍下女兒開心玩耍的樣子，沒想到意外錄下事發瞬間，理論時因為緊張、生氣，忘了拿影片出來對質，後續也沒有留下聯絡方式，事後有詢問過警察和律師，雖然警方無法協助，但律師認為可以對女童的雙親提告，之所以會這麼做是擔心有些後遺症不會馬上出現，才想到應該要保護一下自己和女兒。

馬尾妹跳溜滑梯重壓3歲女童，媽媽一副又沒怎樣的感覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▼▲女童恰好重壓在另一名3歲女娃身上。

馬尾妹跳溜滑梯重壓3歲女童，媽媽一副又沒怎樣的感覺。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO也呼籲，沒有留下對方父母的聯絡方式是她的疏忽，但沒有哪個當家長的會願意看到自己的孩子受傷，事發突然，她根本來不及保護女兒，「真的不管孩子多大，（家長）都要在旁看著」，這次的事也機會教育了大家，應該要讓孩子學會為自己闖的禍負責，哪怕只是一句道歉。

大多數網友看完文章和影片，紛紛留言力挺原PO為了女兒硬起來，「提告也是教育家長的一種方式」、「有小孩的看到就覺得痛」、「這媽媽也太誇張，如果是自己孩子受傷，不可能是這種態度」、「太危險了！即使溜滑梯沒小孩，也不該從半途切進去」、「看到真的會很生氣」。

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