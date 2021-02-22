史國國王救命藥是「瑞德西韋」！醫曝台灣3大醫院曾靠它救回10命

▲台灣透過醫療合作遠赴非洲送救命解藥瑞德西韋，並曾於國內使用該藥救治重症患者。（圖／路透）

記者謝承恩／台北報導

台灣在非洲國的唯一友邦史瓦帝尼，該國國王史瓦帝三世（Mswati III）及妃子感染新冠肺炎，並使用台灣醫療團致贈的藥物後康復！外媒傳出史瓦帝三世使用的藥劑為瑞德西韋，中國醫藥大學附設醫院黃高彬主任指出，台灣去年3月取得約700劑瑞德西韋，並於北、中、南三間重點醫院治療新冠肺炎重症病患，目前使用個案數約10位左右，效果十分顯著。

國王恩史瓦帝三世（Mswati III）在今年1月確診新冠肺炎，台灣透過台北醫學大學派出2名醫師、2名護理師及1名呼吸治療師組成醫療團，前往唯一非洲邦交國史瓦帝尼進行醫療救治史。史瓦帝三世日前透過臉書公開感謝台灣醫療團致贈的藥物，表示效果非常好，現今身體已康復。

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▲史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世（Mswati III）感謝總統蔡英文贈送新冠病毒藥物，而且療效很好。（圖／記者屠惠剛攝）

外媒推測史瓦帝三世使用的藥物為瑞德西韋，中國醫藥大學附設醫院黃高彬主任指出，該藥劑對新冠肺炎患者的療效良好，以台灣使用經驗來說，自去年3、4月間就進了700劑左右的針劑，並在台灣3大醫院進行臨床使用，包括北部為台大醫院，由張上淳醫師主導，中部為中國醫藥大學附設醫院，南部為高雄榮總等，多使用於重症病患。

▲台灣於北、中、南三大間醫院使用瑞德西韋救治10名重症患者。（示意圖／達志影像／美聯社）



黃高彬說明中國醫藥大學使用該藥患者僅1例，該例進來醫院後發燒、喘氣，考量患者血氧濃度掉到94%，決定使用瑞德西韋治療後，第三天燒就退了，大約解隔離2周後就康復出院，效果很不錯。但他也指出，「以台灣的治療環境跟使用個案太少，病例不到10個，一般統計至少要到30~50位以上，學理上不具意義。」

黃高彬補充，台灣重症患者使用個案大約僅10位，台大2~3位，中國醫藥大學僅1位，高雄榮總使用最多。以台灣重症案例超出10位以上，但並需判斷血氧濃度是否有釣到94%以下，並根據WHO的6大條件規定，若血氧濃度差、肺部傷害大、喘氣越大的重症者，才會使用瑞德西韋治療。