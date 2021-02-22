　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

史國國王救命藥是「瑞德西韋」！醫曝台灣3大醫院曾靠它救回10命

▲remdesivir,瑞德西韋,藥物,生技,製藥,醫藥,圖庫386。（圖／路透）

▲台灣透過醫療合作遠赴非洲送救命解藥瑞德西韋，並曾於國內使用該藥救治重症患者。（圖／路透）

記者謝承恩／台北報導

台灣在非洲國的唯一友邦史瓦帝尼，該國國王史瓦帝三世（Mswati III）及妃子感染新冠肺炎，並使用台灣醫療團致贈的藥物後康復！外媒傳出史瓦帝三世使用的藥劑為瑞德西韋，中國醫藥大學附設醫院黃高彬主任指出，台灣去年3月取得約700劑瑞德西韋，並於北、中、南三間重點醫院治療新冠肺炎重症病患，目前使用個案數約10位左右，效果十分顯著。

國王恩史瓦帝三世（Mswati III）在今年1月確診新冠肺炎，台灣透過台北醫學大學派出2名醫師、2名護理師及1名呼吸治療師組成醫療團，前往唯一非洲邦交國史瓦帝尼進行醫療救治史。史瓦帝三世日前透過臉書公開感謝台灣醫療團致贈的藥物，表示效果非常好，現今身體已康復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蔡英文總統主持軍禮歡迎史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨王妃一行▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世（Mswati III）感謝總統蔡英文贈送新冠病毒藥物，而且療效很好。（圖／記者屠惠剛攝）

外媒推測史瓦帝三世使用的藥物為瑞德西韋，中國醫藥大學附設醫院黃高彬主任指出，該藥劑對新冠肺炎患者的療效良好，以台灣使用經驗來說，自去年3、4月間就進了700劑左右的針劑，並在台灣3大醫院進行臨床使用，包括北部為台大醫院，由張上淳醫師主導，中部為中國醫藥大學附設醫院，南部為高雄榮總等，多使用於重症病患。

▲▼南韓106名重症患者服用瑞德西韋，其中4名患者出現副作用。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲台灣於北、中、南三大間醫院使用瑞德西韋救治10名重症患者。（示意圖／達志影像／美聯社）

黃高彬說明中國醫藥大學使用該藥患者僅1例，該例進來醫院後發燒、喘氣，考量患者血氧濃度掉到94%，決定使用瑞德西韋治療後，第三天燒就退了，大約解隔離2周後就康復出院，效果很不錯。但他也指出，「以台灣的治療環境跟使用個案太少，病例不到10個，一般統計至少要到30~50位以上，學理上不具意義。」

黃高彬補充，台灣重症患者使用個案大約僅10位，台大2~3位，中國醫藥大學僅1位，高雄榮總使用最多。以台灣重症案例超出10位以上，但並需判斷血氧濃度是否有釣到94%以下，並根據WHO的6大條件規定，若血氧濃度差、肺部傷害大、喘氣越大的重症者，才會使用瑞德西韋治療。

ET快訊
台灣給史瓦帝尼國王的救命藥是「瑞德西韋」！國內曾救10新冠患
女外送員狂偷餐！賺錢又吃免費　同業揭2手法
快訊／台東9:50發生規模5.2地震　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連獲9聖筊當女爐主！夫罕見舉動突送醫　太子爺開示：媽祖欽點妳

快訊／新冠疫苗上看4500萬劑！陳時中1400說明

不聽神秘婆婆勸阻！高二男醫院樓梯間遇「小女孩」送紅線嚇傻

快訊／台東9:50發生規模5.2地震　最大震度3級！南台灣有感

西濱快全線僅設1支濃霧偵測器　20車連撞「能見度不到10公尺」

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客：台南高物價刷新我三觀

熊貓女外送員「沿路偷餐」！同業揭2手法鑽漏洞　賺錢又吃免費餐

史國國王救命藥是「瑞德西韋」！醫曝台灣3大醫院曾靠它救回10命

孩子們開學萌跳「洗洗洗洗手舞」防疫　北市將規劃各校疫苗接種

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

連獲9聖筊當女爐主！夫罕見舉動突送醫　太子爺開示：媽祖欽點妳

快訊／新冠疫苗上看4500萬劑！陳時中1400說明

不聽神秘婆婆勸阻！高二男醫院樓梯間遇「小女孩」送紅線嚇傻

快訊／台東9:50發生規模5.2地震　最大震度3級！南台灣有感

西濱快全線僅設1支濃霧偵測器　20車連撞「能見度不到10公尺」

大東夜市「酵素臭豆腐6小塊50元」　遊客：台南高物價刷新我三觀

熊貓女外送員「沿路偷餐」！同業揭2手法鑽漏洞　賺錢又吃免費餐

史國國王救命藥是「瑞德西韋」！醫曝台灣3大醫院曾靠它救回10命

孩子們開學萌跳「洗洗洗洗手舞」防疫　北市將規劃各校疫苗接種

逼烏克蘭正妹搬來台　媽媽2分鐘淚謝：送女兒去台灣是對的決定

駕照遭吊扣還相約市區飆車！時速180衝撞曳引車害死鄰座女

對測速照相比中指照樣被開罰！網笑：警方這樣都拍得到？

行動電源「無線化」　蘋果正開發MagSafe充電手機殼

柯瑞受嚴防程度更勝喬丹　老柯瑞：沒看過有人被守成這樣

結婚當晚每過1天「時間快轉1年」！男子天天都在過結婚紀念日

日網站揭「普女撩男」必勝6大技巧　第1項真的必中

美人湯＋星空酒吧！台中浪漫溫泉會館　爽泡SPA水療池享漫活時光

德州「斷電」11歲兒遭凍死！母怒控告2電力公司　求償28億

連獲9聖筊當女爐主！夫罕見舉動突送醫　太子爺開示：媽祖欽點妳

野火燒不盡！南韓山林大火「374座足球場」全燒毀...居民熬夜急撤

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

生活熱門新聞

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

戴假髮吃火鍋　館長回應了

西濱20車撞　高公局曝5保命關鍵

騎樓神秘升降梯　他好奇：通去哪

高市衛生局下通牒：罔腰一周內說明

高中生7hrs台北求生！網讚：天堂行程

1筆罰15！熊貓新規店家不能拒單

年後才檢查紅包　他傻眼：被陰了

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

濟公幫妹子整骨狂搓！「謎樣微笑」惹議

這2天清晨最冷！下周越來越暖

更多熱門

相關新聞

南韓新冠今增332例！26日起30萬人接種AZ疫苗

南韓新冠今增332例！26日起30萬人接種AZ疫苗

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情趨勢時好時壞，單日新增病例降至300多人，不過礙於假日的篩檢數量較平日少，加上先前發生的大規模群聚感染案例不斷傳出確診者，主要集中於家族親友聚會、醫療院所、工廠等，因此當局仍無法大意。

孩子們開學萌跳「洗洗洗洗手舞」防疫！

孩子們開學萌跳「洗洗洗洗手舞」防疫！

帶頭先打AZ疫苗？黃珊珊：都依照中央

帶頭先打AZ疫苗？黃珊珊：都依照中央

變種病毒大軍！印官員曝發現「240種變異病毒」

變種病毒大軍！印官員曝發現「240種變異病毒」

英女浸尿液3hrs！染疫曝「住院情況」護理師忙翻

英女浸尿液3hrs！染疫曝「住院情況」護理師忙翻

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19瑞德西韋

讀者迴響

熱門新聞

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

蒼藍鴿「捐1萬元」道歉愛莉莎莎　網一看讚爆

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面