帶頭接種AZ疫苗？黃珊珊「都依照中央」：若規定要先打就打





▲台北市副市長蔡炳坤、黃珊珊赴台北市吉林國民小學，進行開學防疫整備工作巡檢查核。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫苗陸續問世，台灣從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，最快下週到貨，然而歐洲數國卻爆出醫護人員接種後出現不良反應停打，引發部分優先施打的醫護人員選擇拒打。面對北市府首長們要不要帶頭打疫苗？台北市副市長黃珊珊表示，如果中央規定他們地方首長要先打，那就先打。

22日開學日一早，台北市副市長黃珊珊、蔡炳坤和台北市教育局長曾燦金，抵達中山區吉林國民小學視察開學防疫工作準備，及關心學生上學情形。

▲曾燦金（左二）、黃珊珊（左三）、蔡炳坤（右二）。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

被問到關於AZ疫苗即將來台，北市府接種疫苗的醫護人員順序，黃珊珊表示，內部都是依照中央規定，台北市會按照中央規定的去造冊，「我們不會自己去排。」有些醫護人員也不是在第一波接種疫苗的順位，中央要他們去問各大醫院有多少人是直接面對新冠肺炎可能風險者，畢竟有些醫護人員只是內科門診，這種不太會碰到新冠肺炎。

黃珊珊說，造冊好了之後會給中央，中央審查後才會在這些醫護人員健保卡上註記，讓對方去打針，「這不是我們決定。」他們只是把調查結果報給中央，讓中央去審查，「不是我們報多少就有多少。」

至於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，願意帶頭打AZ疫苗，北市府這邊會不會有首長帶頭先打？黃珊珊先是強調，要先給醫護人員打疫苗，台北市政府會依照中央規定，不是他們要打就可以打，都是以中央規定為主，他們是地方首長，如果「中央規定我們要先打，就先打，不是我們自己決定。」

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