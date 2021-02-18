印尼村民「集體暴富」一口氣買190台新車　送貨卡車塞爆鄉間小路

▲印尼一個小村莊的村民集體暴富，霸氣購入190台新車，卡車塞爆村口要道。（圖／翻攝自YouTube／cak tikno New）

記者張寧倢／編譯

印尼即將在東爪哇省圖班縣興建煉油工廠，便向一個小村莊中的225戶居民收購土地，變賣家產的村民們一夜暴富，紛紛購入新車，導致村口常常有一輛輛大卡車排隊，要將這些車子運進村莊。數天下來，全村已經收到了至少190台全新車輛。

一段拍攝於當地的影片在網路上流傳，數十輛裝載著新車的卡車排在蘇穆爾格能（Sumurgeneng）村口，等著將這些新車送到村民手上。村長吉漢圖（Gihanto）說，一戶平均買了2、3輛新車，前天也一口氣送來了17輛車，截至16日為止，村裡總共收到至少190台新車，而且數字還會持續增長，「因為現在每天車商還是持續出貨到這裡來。」

根據印尼媒體《JawaPos》、《Banjarmasin》報導，印尼國營石油公司（Pertamina）將在東爪哇省興建一個占地841萬平方公尺的煉油廠區，因此必須向附近3個村莊收購土地，截至去年5月，土地購置進度已達到92%，其中在蘇穆爾格能村的840戶家庭中就有225戶將土地賣出。

吉漢圖表示，雖然一開始村民拒絕，但後來Pertamina以每平方公尺60至80萬盧比的價格收購，許多人才同意賣地，致富的村民中有90%的人買了新車、75%的人買地產、50%用來修建房屋，少數人則是用於創業。

報導指出，大多數居民變賣土地後賺了8至100億印尼盾，少數幾名「田僑仔」更是瞬間多了280億印尼盾的收入，而Pertamina這項俄羅斯石油公司Rosneft共同投資的煉油廠計畫，總價值高達225萬億印尼盾。

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