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小蔡依林為「拍代言照」才闖鐵軌！賣家除吃罰單恐還有刑責

▲▼網紅擅闖鐵軌拍照。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲網紅擅闖鐵軌拍照。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）

記者李宜秦／台北報導

有「小蔡依林」之稱的網紅呂妍芯被網友發現，日前竟闖入屏東南州台鐵高架路段正線上拍照，交通部台鐵局接獲投訴後，已將資料移送鐵路警察局法辦，經調查發現，呂妍芯是為替賣場y-filos代言純棉T等商品，才會闖入軌道拍攝，台鐵局指出，廠商也須負起連帶責任。

臉書專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」轉貼呂妍芯在社群網站上發布的照片，對於她站在鐵軌上拍照的舉動，痛批「永遠都有人愛違規」。其他網友也留言「這種直接檢舉了啊客氣啥」、「她特地用了黑白濾鏡，算是有自覺啦」，網友也發現她已刪除原文。

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台鐵局表示，有關某網紅臉書貼文在屏東南州高架路段正線上拍照一案，顯有違反鐵路法第57條第2項規定，本局已將所掌握的相關資料移送鐵路警察局依法偵辦。台鐵局再次呼籲，民眾不要違法侵入鐵路路線範圍，以維自身及大眾安全，並將加強宣導及巡查管理。

根據《鐵路法》第57條第2項規定，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

鐵路警察局刑事警察大隊報告，臉書社團「靠北台鐵」上社員轉po一名ID:yan.baby_於instagram上有po出闖入台鐵軌道（屏東南州鄉）上拍照之相片，確認違反鐵路規定。

鐵路警察局刑事警察大隊接獲報告後，立即清查行為人Instagram帳號、臉書及智慧分析平臺交叉分析比對後，查知行為人為呂0芯（80年次），另透過智慧分析平臺聯繫家屬：預計於下週陪同呂女至本大隊淨網科偵小組偵辦中。

經調查也發現，呂妍芯是為了代言拍攝才闖入鐵軌，因此廠商也必須負起連帶責任，包括罰款與可能觸及公共危險罪等刑罰，這也是首次有廠商為拍攝商品照入侵鐵軌，依照賣場照片判斷，當時拍攝時間恐相當長。目前y-filos該項商品已撤下照片，僅留下一張看不出拍攝地點的商品照。

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲▼網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌。（圖／台鐵提供）

▲網紅為拍攝代言商品照闖入鐵軌，賣家須負連帶責任。（圖／台鐵提供）

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