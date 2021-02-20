「小蔡依林」闖鐵軌拍美照！台鐵報警法辦　最重處5萬罰鍰

▲網紅擅闖鐵軌拍照。（圖／翻攝自Facebook／台灣便當管理局-附屬鐵路部）



記者李宜秦／台北報導

人車擅闖鐵軌恐造成鐵路事故，也有違法疑慮，擁有30餘萬追蹤者的網紅呂妍芯有小蔡依林之稱，她近日在社群軟體貼出一張照片，引發網友質疑違法，照片可見她站在屏東南州高架路段正線上拍照，對此，交通部台鐵局表示，已將資料移送鐵路警察局依法偵辦，若確定違反鐵路法，可處1到5萬罰鍰。

臉書專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」轉貼呂妍芯在社群網站上發布的照片，對於她站在鐵軌上拍照的舉動，痛批「永遠都有人愛違規」。其他網友也留言「這種直接檢舉了啊客氣啥」、「她特地用了黑白濾鏡，算是有自覺啦」，網友也發現她已刪除原文。

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台鐵局表示，有關某網紅臉書貼文在屏東南州高架路段正線上拍照一案，顯有違反鐵路法第57條第2項規定，本局已將所掌握的相關資料移送鐵路警察局依法偵辦。

台鐵局再次呼籲，民眾不要違法侵入鐵路路線範圍，以維自身及大眾安全，並將加強宣導及巡查管理。

根據《鐵路法》第57條第2項規定，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。