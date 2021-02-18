南港都更案評選出爐！台鐵首與科技業合作　擬「建28層」設總部

▲台鐵南港都更案評選出爐。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局推動「臺北市南港區玉成段二小段732地號土地」都市更新事業實施者案，2月3日評選出最優申請人–慧榮科技，後續以都市更新權利變換方式開發。初步規劃興建地上23層、地下5層，藉此創造南港地區其他優勢產業，如軟體、生技或數位金融等，吸引高端科技人才進駐。

該案經台鐵局三次招商，終於在2月3日評選出最優申請人–慧榮科技，後續以都市更新權利變換方式開發。本次開發土地面積為3,392.19 平方公尺，位於北市東區門戶計畫範圍，鄰市民大道七段及昆陽街60巷所圍區域，權屬單純、形狀方整，近臺鐵松山、南港車站、捷運昆陽站，區位條件非常良好。

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本次招商開發案自去(109年)11月26日正式公告招商，同年12月25日截止申請，歷經資格審查及綜合評選作業，最後由「慧榮科技股份有限公司」獲選為最優申請人，後續將與台鐵局續辦理議約及簽約作業，預計於110年5月前完成簽約作業。

▲台鐵南港車站（圖／記者姜國輝攝）

本案係臺鐵推動鐵道資產活化過程中，首次與科技產業以都市更新權利變換合作開發企業總部，為鐵道資產活化開發拓展新合作夥伴「科技產業」，期藉由本案抛磚引玉，加速臺北東區門戶計畫區域發展。

依目前初步規劃內容，未來將規劃興建地上23層、地下5層，總樓地板面積約40,103平方公尺，預計作為慧榮科技臺北據點使用，藉此創造南港地區其他優勢產業，如軟體、生技或數位金融等，吸引高端科技人才進駐，共創政府、民間、地方三贏。