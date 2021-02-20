「小蔡依林」呂妍芯闖鐵軌！長靴配熱褲拍美照　台鐵司機轟：亡美

▲ 呂妍芯在鐵正軌上拍網美照。（圖／翻攝自Facebook／湯瑪士的日常）

記者施怡妏／綜合報導

網紅呂妍芯有著「台灣小蔡依林」的稱號，日前在個人Instagram上PO出一張在鐵軌的網美照，地點位於台鐵屏東南州正線軌道上，呂妍芯穿著熱褲和及膝的長靴，在鐵道上擺出開心漫步的姿勢，如此危險的舉動遭到台鐵司機怒罵，「都已經是成年人了，連是非對錯都分不清，真的是很悲哀！」

由台鐵司機員成立的臉書粉絲團「湯瑪士的日常」轉發此貼文指出，在他還是菜鳥司機時，在某次的在職訓練，有位資深司機提20年前曾撞到一名路人，他心想「都20年了，怎還能記得這麼清楚」。之後他也有遇到一樣的事件，「即便已經過了快有6年了吧，我也依舊記得」。

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該司機對於當時的場景仍然印象深刻，「他是怎麼衝到我的軌道前方，他是用什麼姿勢半蹲在我面前，要撞到他的那幾秒前，時間像是慢動作的流逝，心裡不停的吶喊車快停下來，撞下去後的聲音與種種，真的就如那位師傅說的，一輩子也忘不掉」。

▲該篇貼文目前已刪除。（圖／翻攝自呂妍芯instagram）

▲ 網紅呂妍芯。（圖／翻攝自呂妍芯instagram）

對於呂妍芯在鐵軌上拍網美照一事，他認為這根本就是「亡美」，發生事故後的當事人，要承受多少心裡壓力，沒遇過的人很難想像，更不用說還造成好幾百位以上旅客的不便，「妳要不尊重自己的生命，那是妳的自由，但請別造成別人的負擔與困擾」。

對此，不少網友紛紛留言大罵，「向鐵警舉報」、「重點是違規那張還數千人按讚啊」、「這種直接檢舉了啊客氣啥」、「死有很多種方法 ，請不要造成其他人困擾」。網路上罵聲不斷，呂妍芯稍早也將該篇貼文刪除。

根據《鐵路法》第57條第2項規定，「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰。台鐵局表示，有關某網紅臉書貼文在屏東南州高架路段正線上拍照一案，顯有違反鐵路法第57條第2項規定，本局已將所掌握的相關資料移送鐵路警察局依法偵辦。