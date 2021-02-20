訂親5年不聯絡！結婚丈夫才看到「身份證照片」　她放心出嫁理由曝

▲馬來西亞女子訂婚5年沒讓未婚夫見過長相。（圖／翻攝自推特／@tolibul_ilm）

記者葉睿涵／綜合報導

在現今社會中，情侶相互見面是再平常不過的事，不過馬來西亞一名信奉伊斯蘭教的女子卻因為每天都帶著尼卡布面紗（Niqab，穆斯林婦女在公共場所用於覆蓋面部的面紗），導致未婚夫在確認交往及訂婚的5年中，從未見過她的臉，直到註冊結婚時，才從女方身份證上看到對方長相。

▲女子和丈夫已在去年12月成婚。（圖／翻攝自推特／@tolibul_ilm）

綜合馬來西亞當地媒體報導，這位用戶名叫tolibul_ilm的女子在推特上分享了自己的故事，並在網上掀起軒然大波。原來這名來自保守穆斯林家庭的女子在父母的安排下，與一名素未謀面，且身在國外進修的男子訂婚。倆人事後在社群軟體上互加好友，並且再也沒有聯繫過對方。

▲儘管雙方婚前從未見面，但女子很放心將結婚對象交給父母安排。（圖／翻攝自推特／@tolibul_ilm）

未婚夫在國外完成學業後回到馬來西亞，於是倆人打算實現承諾，在2020年12月註冊結婚。這名女子開始感到擔憂，因為她的「廬山真面目」終於要揭開了，她擔心自己的長相不夠特出，讓未婚夫感到失望進而悔婚。但倆人在註冊時，她所有的煩惱就消失了，因為男方在看到她身份證上的照片時，立刻大讚她長得十分漂亮，也願意接受她的所有缺點。

▲女子的丈夫在註冊結婚時才見到她的長相。（圖／翻攝自推特／@tolibul_ilm）

女子在推特公開自己的故事後，引起許多網友的關注並表示，這樣的愛情在現代已不多見，紛紛為這對新婚夫婦獻上祝福。這名女子表示，自己非常感恩，因為丈夫是一名宗教師，她相信，能養育出一名宗教師的家庭，教育一定非常好，因此即使倆人在婚前從未見面，她也完全不擔心自己婚後會後悔。

►人妻驚見「老公床上搞小三」！猛巴他頭啪啪響 霸氣1招網挺爆

►她街邊腹痛…還沒坐下就滑出寶寶 不知懷孕！傻眼：生理期都準時

►尪開心自拍！正宮看照片「鏡子反射露馬腳」 秒抓包房內還有小三

聽Podcast掌握國際局勢

►舒潔衛生紙每包不到12元！